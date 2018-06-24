Массивная доска для пола в Москве

Если вы хотите приобрести экологически чистое напольное покрытие, то данный интернет магазин именно для Вас. Массивная доска, это экологически чистое напольное покрытие, самых разных расцветок. Изготавливается она практически всегда из ценных пород древесины. Выглядят как обычная напольная доска, только более широкая.



Интернет-магазин «Дом Паркета» предлагает широкий выбор паркета, массивных досок, напольных плинтусов в Москве по доступным ценам, на сайт http://www.dom-parketa.ru/massivnaya-doska/, Вы сможете ознакомиться с ассортиментом данной продукции. Главными преимуществами данного вида напольного покрытия, есть 100% натуральность, практичность и большой срок эксплуатации, очень красивый внешний вид, подчёркивающий Ваш хороший вкус.



Такая напольная доска требует к себе некоторого внимания, так как на самом первом этапе, по укладке, Вы не обойдётесь без помощи профессионала. Так как без необходимых навыков, Вам не справиться с укладкой данного покрытия. Если Вы решили приобрести массивную доску для пола, то обязательно закажите услуги по укладке данного напольного покрытия, всё это Вы можете сделать прямо у менеджера компании. Для того чтобы сделать заказ на напольное покрытие и другие материалы, представленные в данном интернет магазине, Вам необходимо поместить выбранный товар в «корзину», либо позвонить по номерам телефонов указанных на сайте dom-parketa.ru.



Так же после того, как напольное покрытие будет установлено, не забывайте о правильном уходе за ним. Это очень важно для того чтобы доска не деформировалась и прослужила Вам долгие годы, не теряя своего прекрасного внешнего вида. Специалисты данной компании могут не только исправить все проблемы, появившиеся на напольном покрытии, но и объяснят, как правильно за ним ухаживать.