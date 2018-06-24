Запайщики лотков, какая модель лучше

Если Вы раньше не сталкивались с запайщиком лотков, то в этой статье Вы не только познакомитесь с этим оборудованием, но и узнаете, какие виды существуют и чем они отличаются. Запайщик лотков, это специальное оборудование, которое предназначено для герметичной упаковки продукции в лотки или коррексы, с сохранением и продлением срока годности. Чаще всего его используют для упаковки продуктов питания, выпечки, полуфабрикатов, готовых салатов и многого другого. Перейдя по этой ссылке, Вы сможете узнать более подробную информацию о данном оборудовании.

Разберём пошагово, как работает представленная на сайте модель запайщика лотков ПС07. Лоток устанавливается в кассету, после этого кассета задвигается в область запайки. После срабатывания датчика, опускается пневматический цилиндр и происходит процесс припайки и вырубки плёнки, по контуру лотка. Затем, лоток извлекается из области запайки с помощью ручки кассеты. Время припайки в зависимости от параметров плёнки и тары задаётся таймером и составляет от 0,6 до 1,2 с. Температура нагрева регулируется термостатом. В результате Вы получаете производительность до 12 штук в минуту. Это очень удобно и позволяет быстро и качественно делать запайку лотков в любых условиях, даже самых сложных. Такой запайщик лотков подойдёт для больших предприятий, выпускающих до 5000 изделий в день.

Следующая модель, это полуавтоматический запайщик лотков модели ПС07-РАО. Такой запайщик изготавливается под любой размер лотков. Такой аппарат предназначен для полуавтоматической, герметичной упаковки лотков с продуктами питания (полуфабрикаты, готовые блюда, салаты, охлаждённое и замороженное мясо и т.д.)