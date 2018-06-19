Заказ блюд китайской, японской и итальянской кухни

Пришли домой после трудного рабочего дня и хотите вкусно поужинать, в таком случае лучшим вариантом для Вас, станет заказ вкуснейших блюд китайской, японской и итальянский кухни. Большой выбор блюд позволит каждому подобрать то, что он больше любит. Если Вы не можете представить свою жизнь без ароматной пиццы, приготовленной по всем правилам, или Вы поклонник суши, то данный ассортимент блюд Вас приятно удивит.



На сайте https://wasabi-shop.ru/, Вы можете ознакомиться с полным ассортиментом, который предлагает магазин «Васаби-Шоп». Доставка производить во все районы Балашихи, служба доставки работает до позднего вечера, поэтому не волнуйтесь, что останетесь без ужина, а смело звоните и заказывайте свои любимые блюда.



В ассортименте магазина большое количество разнообразных роллов, таких как «филадельфия», «калифорния», «сакадо», «мидори», «киото», «эби терияки», «каньон», «аляска», «шримп кейк», «чизу», «исуми», «грин ролл», «цезарь» и многое другое. Наименований так много, что Вы захотите попробовать их все. Обязательно обратите внимания на гунканы, для ценителей данного блюда, много вкусных предложений, таких как, гунканы с мидиями и ореховым соусом, с крабом, с креветкой и сливочным сыром, с икрой масаго, с лососем, угрём и многие другие. Так же для любителей горячих блюд, большой ассортимент вкуснейшей пиццы, а так же картофель фри, креветки в панировке, луковые кольца и многое другое.



Если ваш заказ будет сделан до 16 часов, то Вам сделают очень приятную скидку на многие блюда. Так же существует определённые позиции, которые каждый день меняются, и Вы можете заказывать вкусные блюда с хорошей скидкой. Доверяйте своё здоровье только проверенным поварам, так как вкусная еда, это очень важно для любого человека.