Как выбрать фигурные коньки

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При выборе важно правильно подобрать размер коньков. Чересчур свободные ботинки не будут в должной степени поддерживать ноги, они будут выворачиваться наружу. Для тех, у кого широкая стопа, стоит обратить внимание на ботинки немного длиннее. таким образом они будут идеальны по ширине.





Важно, чтобы ботинки шнуровались снизу вверх. Сначала слабее следует зашнуровать ботинки у носка, плотнее — в области подъема ноги. Таким образом вы зафиксируете пятки и защитите голеностопы от травмирования. Далее, слабее — в области верхних крючков. Важно, чтобы после шнуровки не было возможности пошевелить ногой в ботинке. Пятка должна плотно зафиксироваться.