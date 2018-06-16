Аренда автокрана 70 тонн в Москве

Если у Вас возникла необходимость перевезти большую металлоконструкцию, и Вы не знаете где найти подходящий кран для её погрузки и разгрузки, то смотрите тут, полезную информацию, которая поможет Вам решить эту задачу.



Автокраны с грузоподъёмностью 70 тонн, решат любую сложную задачу по погрузке, разгрузке, монтажных работах на самых разнообразных строительных объектах. Незаменимый помощник при строительстве жилых домов, торговых, складских и промышленных объектов. Легко справится с поднятием самых тяжёлых бетонных плит и других массивных конструкций.



Для того чтобы заказать такой автокран, Вам необходимо связаться с менеджерами данной компании, по телефонам указанным на сайте. Вам необходимо рассказать, для каких работ Вам необходим автокран, и какая максимальная масса будет переноситься за один раз. После этого менеджер подберёт необходимый для Вас автокран, и рассчитает стоимость, которую Вам необходимо будет заплатить за аренду данного крана. С условиями аренды Вы сможете ознакомиться, при заключении договора, после чего можете приступать к работе. Необходимо отметить, что в цену аренды входит, техобслуживание автокрана, оплата труда водителя-оператора и топливные расходы. Так же не маловажным моментом, есть то, на какой срок Вам необходима аренда, если это несколько дней это одна цена, а если более длительный период, то цена значительно уменьшится.



В любом случае уточняйте всю необходимую Вам информацию у менеджеров компании, чтобы не было ни каких неожиданных ситуаций, во время подписания договора. Данная компания очень часто предоставляет скидки на различные виды автокранов, что вы можете видеть на сайте. Пользуйтесь моментом и арендуйте необходимый кран.