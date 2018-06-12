MetaTrader 5 – Преимущества и Недостатки Торговой Платформы Пятого Поколения

Еще недавно, самой популярной программой у трейдеров была MetaTrader 4. Но, после появления новой версии — MetaTrader 5 она отошла на второй план. MetaTrader 5 внешне ничем не отличается от предыдущей версии, но она стала более функциональной. Появилась возможность торговать не только на Форекс, но и на фондовых биржах. Так же скорость исполнения ордеров стала выше.

Основные Преимущества Платформы МТ5

Можно абсолютно бесплатно скачать с официального сайта и начать сразу пользоваться. MetaTrader 5 не требует дополнительных трат на покупку лицензии, она бесплатна.

Есть возможность проведения торгов не только на рынках Форекс, но и заниматься продажей или покупкой ценных бумаг на торговых площадках всего мира.

Есть четыре вида исполнения ордеров: Exchange (биржевой), Instant Execution (немедленный), Market Execution (по рынку), Request Execution (по запросу).

Добавилось еще два типа отложенных ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit, помимо уже известных из предыдущей версии — Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop и Sell Limit.

Благодаря функции «Торговля в один клик» — One Click Trading есть возможность совершать сделки и управлять ордерами прямо с торгового графика.

Есть 21 вид таймфрейм, что дает широкие возможности для стратегического планирования.

Есть функция «встроенных отчетов», которая позволяет проанализировать и дать оценку торговой системы.

В МТ5 есть возможность открыть сразу около 100 графиков котировок. Можно менять их отображения. Благодаря этому можно в полной мере отследить изменения котировок в режиме реального времени.

В программе есть несколько десятков встроенных индикаторов, их можно накладывать друг на друга и получать более полную информацию.

Можно скачать дополнительные индикаторы, они будут добавлены бесплатно в отдельную папку с пользовательскими индикаторами.

Есть возможность создавать и менять индикаторы и советчики.

Создан на основе С++ и позволяет ускорить работу в разы по сравнению с предыдущей версией. Для создания собственного советчика не нужно иметь специальное образование, его может создать абсолютно любой пользователь.

Для облегчения работы есть встроенный календарь, который отображает главные экономические события и влияние их на котировки.

Можно подключить функцию «торговые сигналы», она подойдет для начинающий трейдеров. Благодаря этой функции можно подписаться на копирование сигналов успешно работающих трейдеров.

Можно установить звуковые оповещения о торговом событии. Это позволит не проводить время у монитора в ожидании, а заниматься своими делами. О событии оповестит сигнал. Звук оповещения можно выбрать из стандартных мелодий приложения, либо добавить свою мелодию.

Совершенно новая функция добавлена в МТ 5 под названием «стакан цен», которая позволяет получать реальные сведенья об объемах заявок и настоящей рыночной цене. Так же в этой функции может, отображается лента всех сделок и их объемы в виде тикового графика.

MetaTrader 5 можно скачать на официальном сайте для любых операционных систем планшетов и смартфонов. Что дает возможность мобильного трейдинга в любой точке мира.

Недостатки MetaTrader 5

Изменение предыдущей позиции при открытии новой по одному торговому инструменту. Если в предыдущей версии можно было отрывать две разные позиции, то при открытии каждого нового ордера в МТ5 происходит суммирование позиций.

Достаточно весомым недостатком обновленной программы считается не возможность использования написанные для МТ4 индикаторы и советники. Интегрирование уже готовых советников в новую версию значительно облегчило бы работу трейдеров, но увы разработчики этого не сделали.

Еще один недостаток MetaTrader 5 – это запрет на использование «локов».

Обновленная торговая платформа может работать на любой операционной системе, она не требовательна к программному обеспечению.

Интерфейс программы достаточно простой, в нем сможет разобраться даже новичок. Для работы с Форекс через МТ 5 не требуется никаких дополнительных навыков и умений, можно достаточно быстро разобраться в работе самостоятельно. Для уже опытных трейдеров новая платформа будет интересна своими новыми функциями и возможностями, которые значительно ускорят работу и получение прибыли.