Сомнительные «Инвестиции» Или Почему от Бинарных Опционов Лучше Держаться Подальше

Зарабатывать на финансовых рынках мечтают многие. Полное отсутствие ненавистного начальства и неограниченные возможности для получения крупных прибылей – эти преимущества год за годом привлекают огромное количество людей на фондовые и валютные рынки.

Конечно, чтобы начать зарабатывать на этих рынках, нужно обладать большими знаниями и умениями. Оттачивание торговых навыков может занять не один год. В последние годы интернет буквально захлестнули предложения поторговать бинарными опционами. Если верить рекламе, то это намного проще и намного выгоднее торговли на Форекс и спекуляций акциями. Так ли это на самом деле или пользователей всемирной паутины вновь дурят лохотронщики?

Что Такое Бинарные Опционы?

Бинарные опционы представляют собой ставки на дальнейшую судьбу торгового актива. Например, пользователь должен сделать ставку, что через определённый промежуток времени, скажем, 5 или 10 минут, цена на выбранный торговый инструмент будет выше или ниже цены приобретения контракта.

К примеру, текущая цена валютной пары AUD/USD 0,7900. Торговец ставит на кон сумму в 100$, что через 10 минут котировки вырастут. Если цена валютной пары AUD/USD на самом деле вырастет и по истечении 10 минут составит 0,7901 или более, то игрок получает назад свою ставку и ещё вознаграждение сверху, которое составляет, как правило, 60-80% к размеру ставки.

На первый взгляд все просто: совершенно не важно, какое количество пунктов прошла цена, ведь для выигрыша достаточно всего лишь одного пипса, чтобы положить прибыль в карман. Однако такая простота обманчива.

В Чём Подвох При Торговле Бинарными Опционами?

Самый главный недостаток бинарных опционов – отрицательное математическое ожидание. Если каждый выигрыш прибавляет к вашей ставке только 60-80%, то каждая проигрышная ставка «съедает» 100% ставки.

Нетрудно подсчитать, что при одинаковом соотношении прибыльных и убыточных сделок игрок окажется в глубоком минусе. Реклама бинарных опционов гласит, что фиксированный уровень проигрыша – это непременное достоинство. Однако в чем преимущество, если торговец теряет при неудачной сделке 100% ставки?

Ещё одним непреодолимым минусом бинарных опционов является фактор времени. Если на рынке Форекс достаточно спрогнозировать, в каком направлении двинется цена, и совершенно не важно, в какой момент времени она достигнет тейк-профита, то на бинарных опционах важно определить, где окажется цена в конкретный момент времени. При этом сделать это чрезвычайно сложно – фактор времени не поддается точному прогнозированию.





Ко всему прочему, брокеры бинарных опционов предлагают игрокам играть в первую очередь быстрыми опционами, делая ставки на периоды от 60 секунд до 5 минут. Брокеры предлагают для игры быстрыми опционами самые высокие проценты выплат. Делать точный прогноз на столь малых временных периодах невозможно – технический анализ не будет работать на минутных или тиковых графиках, поскольку на них присутствует слишком много рыночного шума.

Учитывая фактор отрицательного математического ожидания, на быстрых опционах можно очень быстро «слить» торговый депозит. Для чего брокеры толкают игроков играть именно на этих рискованных временных интервалах? Ответ очевиден – брокер заинтересован в проигрыше торговца, поскольку проигранные деньги переходят в собственность брокеру. Стоит ли говорить, что вся помощь или обучение торговле – это лишь циничная гримаса, под которой скрывается истинное желание заставить игрока проигрывать как можно больше денег.

Подмена понятий

Брокеры любят подменять понятия, соблазняя пользователей интернета начать торговлю бинарными опционами. Вместо слова «ставка» или «прогноз» брокер использует исключительно дефиницию «инвестиция».

Новичкам, жаждущих денег, сложно не «лопнуть от важности», когда им предлагают «инвестировать» денежные средства. Менеджеры брокеров вообще очень любят надоедать клиентам, которые имели неосторожность зарегистрироваться на сайтах для торговли бинарными опционами. Они постоянно звонят и предлагают начать «трейдинг» (хотя это не трейдинг, а занятие, сродни игре в казино или ставках на тотализаторе), предлагают пройти обучение или пополнить торговый баланс «прямо сейчас и получить бонус на сумму пополнения».

Психологическая обработка клиента – это обязательный атрибут любого брокера бинарных опционов.

Заключение

Отрицательное математическое ожидание, что всегда будет работать против торговца, непрогнозируемый фактор времени, а также откровенное жульничество со стороны брокеров – это те элементы системы, которые не дадут заработать деньги на бинарных опционах.

Если есть желание попробовать свои силы на финансовых рынках, то лучше работать на Форекс или фондовом рынке, а не на подделке под названием «бинарные опционы», которые существуют только для того, чтобы обогащать брокеров.