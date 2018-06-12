Достоинства маммопластики груди



Наиболее востребованной пластической реконструктивной операцией на груди является маммопластика. Многих женщин не увеличивает размер этой части тела. У некоторых даже возникают комплексы по этому поводу, появляются проблемы в сексуальном плане. Для того чтобы решить проблему маленькой груди эффективна маммопластика. Для этого используют имплантаты нового поколения. Многофункциональная хирургическая клиника предлагает услуги высококвалифицированных специалистов. Они проводят маммопластику на высшем уровне качества. Вы сможете в полном объеме ознакомиться с услугами клиники, зайдя на сайт в удобное для вас время. Благодаря удобному интерфейсу, не составит труда найти все, что вас интересует. Здесь вы сможете выбрать специалистов и записаться на консультацию. также вы сможете заглянуть в раздел Фото, чтобы ознакомиться с результатами операций, сравнивая с начальным видом. К вашему вниманию видео — в этом разделе вы найдете много полезного и интересно. Созвонитесь со специалистом и изложите суть своих проблем. Вас бесплатно проконсультируют по телефону и запишут на консультацию к специалисту.





Процедура маммопластики позволяет получить красивую и упругую грудь. Но не только те, кто хочет иметь грудь побольше, обращаются к специалистам. Маммопластика уместна в случае перенесенной мастэктомии, когда были удалены обе груди у женщины. Также к этой операции прибегают и те, кто имеет существенную разницу в размерах между грудями, достигающую от половины до целого размера.





Из явных достоинств маммопластики стоит выделить возможность исправления физических недостатков — восстановление естественной формы груди после ее удаления и налаживание симметрии. Кроме того, становится возможным устранить проблемы из-за большого размера груди. Становится возможным совершенствовать внешний вид.