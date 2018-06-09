Классические обручальные кольца для настоящих ценителей

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Несмотря на классический стиль, в каталоге Вы найдёте множество интересных моделей из белого, жёлтого и красного золота. Какой вариант более уместен для обручального кольца? Уже давно стало привычным, что обручальное кольцо имеет именно жёлтый цвет. Несмотря на это последние годы, более востребованные обручальные кольца из белого золота. Кольца из белого золота более практичны, стильно смотрятся и идеально смотрятся с бриллиантами. Поэтому, какой цвет выбрать решать только Вам и Вашей избраннице.

На сегодняшний день выделяют три основных группы, которые отличаются своим профилем, это американка, европейская и традиционная модель. Рассмотрим, чем они отличаются друг от друга. Американская модель, это кольца с прямым профилем без плавных переходов и закруглений, такая модель подходит больше современным активным парам. Европейская модель имеет прямой профиль с слегка закруглённые края. И традиционная модель с закруглённым профилем, выпуклым с внешней стороны.

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