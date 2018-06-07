Особенности вакцинации собак с помощью вакцины «Биокан»

Одной из самых больших проблем для владельцев домашних животных является неожиданное развитие инфекционной болезни у питомца. Биокан – бренд, который специализируется на выпуске вакцин, борющихся с самыми опасными заболеваниями. Вот почему люди предпочитают купить Биокан в Киеве заранее, провести вакцинацию питомца согласно графику прививок. Это выгоднее и проще, чем потом бороться с последствиями сложных недугов. Сделать покупку можно в магазине Зоомарк — https://zoomark.com.ua/shop/brand/biokan-bioveta

Какие именно вакцины можно приобрести

Среди препаратов бренда биокан вы найдете флаконы лекарств:

от бешенства собак;

от столбняка и заражения крови;

профилактика от коронавируса;

иммунизация от парвовироза;

лекарство биокан от чумы.

В данном списке перечислены самые распространенные заболевания, которые встречаются у плотоядных животных (в данном случае – у собак). Ветеринар может составить оптимальный график прививок, учитывая возраст собаки, а также ее физическое состояние. Например, некоторым животным вакцинация может быть противопоказана из-за ослабленности организма, из-за низкого иммунитета. Если беременной, кормящей или выздоравливающей собаке ввести препарат с вирусом, то может возникнуть обратная реакция. Поэтому так важна предварительная консультация специалиста-ветеринара.

В чем преимущества покупки лекарств в сети

В интернет-магазине вы можете купить биокан с меньшей наценкой. При этом в наличии всегда есть самые важные позиции лекарств, а потому нет необходимости искать их в ветеринарных аптеках, по частным клиникам или в зоомагазинах, которые могут быть закрыты в вечернее время, в выходные или праздничные дни. Кроме того, всегда можно изучить аннотацию к препарату на сайте. Кстати, многие владельцы питомцев очень ревностно относятся к изучению сроков годности, условий хранения и составу самого лекарства. Стоит отметить, что биокан как раз и является универсальным, проверенным брендом, который уже годами выпускается чешской компанией, к которой не было нареканий относительно качества препаратов.

Все наименования разрабатываются на базе Государственного института производства вакцин. Это означает, что биокан проходит жесткий контроль, в том числе это касается тех партий, которые поставляются за границу. Однако ответственность самого хозяина питомца, а также ветеринара в том, чтобы при первых признаках плохого самочувствия у собаки обратить внимание на симптомы, а также не сбрасывать со счетов плохое самочувствие пса даже в том случае, если уже настал момент введения инъекции. Если иммунитет ослаблен, собака заражена гельминтами, то зачастую введение профилактической дозы для выработки иммунитета откладывают до полного выздоровления пса.