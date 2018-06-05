Особенности выбора и преимущества цепных электрических пил

Практически у каждого городского жителя есть загородная дача, на которой он проводит массу свободного времени в летний период. Такой отдых нельзя назвать пассивным, так как приходится много делать по хозяйству, работать с деревом и на земле, сооружать разные конструкции и прочее.

Для облегчения труда существует различный ручной инструмент: шуруповерт, лобзик, рубанок, топор, дрель и т. д. Кроме этого, каждому ответственному хозяину не помещает электропила по дереву, с помощью которой можно выполнить огромное количество операций. Рассмотрим разновидности и свойства подобного инструмента.

Преимущества и виды электрического инструмента для дерева

В продаже имеются циркулярные и цепные пилы для работы с древесиной. Первые предназначены для распила различных материалов (ДСП, ДВП, OSB-плита, пластик, фанера и т. д.) посредством пильного диска, закрепленного на вращающейся оси. Цепные пилы имеют специальную шину, вокруг которой движется металлическая цепь с зазубринами.

Эти модели считаются универсальными, так как с их помощью можно выполнять множество операций. Например, цепные электропилы Stiga идеально подходят для обрезки деревьев, подготовки дров, плотницких и строительных работ, операций по хозяйству и прочее. В продаже можно встретить и бензиновый инструмент подобного рода, но электрический имеет следующие преимущества:

Простота и удобство в эксплуатации и обслуживании.

Не нуждается в постоянной заправке топливом, цена которого дорожает с каждым днем.

При работе он создает намного меньше шума, что положительно сказывается на самочувствии человека.

Отсутствие выхлопных газов позволяет использовать электропилы для выполнения операций внутри помещений.

Функционирует с одинаковой эффективностью в холодное и теплое время года, тогда как бензиновые модели зимой могут испытывать трудности с запуском.

Единственный недостаток такого инструмента – это необходимость подключения к электричеству, но все загородные дома и дачи имеют доступ к нему. Для использования в бытовых условиях электропилы Stern или любого другого авторитетного производителя являются незаменимыми. Рассмотрим основные характеристики инструмента, на которые следует обратить свое внимание при его покупке.

Параметры цепных электрических пил

Мощность мотора. Для нечастого применения в быту подходят модели с двигателями от 1000 до 2000 Вт. Но если есть возможность, рекомендуем приобретать более мощные электропилы 2000 Вт и выше, так как у них будет запас для выполнения большого объема операций.

Эргономичность. Существуют модели с продольным и поперечным расположением силового агрегата. По мнению специалистов, первые обладают улучшенной балансировкой.

Натяжение цепи. Для удобства приобретайте модели, имеющие специальный рычаг для выполнения этой операции.

Смазка и аварийный тормоз. Обязательно выбирайте модели с системой торможения, которая выключает двигатель в случае обратного удара или зажима цепи. Для удобства обслуживания у некоторых моделей есть специальное окошечко для залива масла.

Выбирайте электропилы от проверенных производителей, чтобы они служили долго и не ломались при высокой нагрузке.