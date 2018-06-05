Особенности выбора и преимущества цепных электрических пил

Практически у каждого городского жителя есть загородная дача, на которой он проводит массу свободного времени в летний период. Такой отдых нельзя назвать пассивным, так как приходится много делать по хозяйству, работать с деревом и на земле, сооружать разные конструкции и прочее.
Для облегчения труда существует различный ручной инструмент: шуруповерт, лобзик, рубанок, топор, дрель и т. д. Кроме этого, каждому ответственному хозяину не помещает электропила по дереву, с помощью которой можно выполнить огромное количество операций. Рассмотрим разновидности и свойства подобного инструмента.
Преимущества и виды электрического инструмента для дерева
В продаже имеются циркулярные и цепные пилы для работы с древесиной. Первые предназначены для распила различных материалов (ДСП, ДВП, OSB-плита, пластик, фанера и т. д.) посредством пильного диска, закрепленного на вращающейся оси. Цепные пилы имеют специальную шину, вокруг которой движется металлическая цепь с зазубринами.
Эти модели считаются универсальными, так как с их помощью можно выполнять множество операций. Например, цепные электропилы Stiga идеально подходят для обрезки деревьев, подготовки дров, плотницких и строительных работ, операций по хозяйству и прочее. В продаже можно встретить и бензиновый инструмент подобного рода, но электрический имеет следующие преимущества:
- Простота и удобство в эксплуатации и обслуживании.
- Не нуждается в постоянной заправке топливом, цена которого дорожает с каждым днем.
- При работе он создает намного меньше шума, что положительно сказывается на самочувствии человека.
- Отсутствие выхлопных газов позволяет использовать электропилы для выполнения операций внутри помещений.
- Функционирует с одинаковой эффективностью в холодное и теплое время года, тогда как бензиновые модели зимой могут испытывать трудности с запуском.
Единственный недостаток такого инструмента – это необходимость подключения к электричеству, но все загородные дома и дачи имеют доступ к нему. Для использования в бытовых условиях электропилы Stern или любого другого авторитетного производителя являются незаменимыми. Рассмотрим основные характеристики инструмента, на которые следует обратить свое внимание при его покупке.
Параметры цепных электрических пил
- Мощность мотора. Для нечастого применения в быту подходят модели с двигателями от 1000 до 2000 Вт. Но если есть возможность, рекомендуем приобретать более мощные электропилы 2000 Вт и выше, так как у них будет запас для выполнения большого объема операций.
- Эргономичность. Существуют модели с продольным и поперечным расположением силового агрегата. По мнению специалистов, первые обладают улучшенной балансировкой.
- Натяжение цепи. Для удобства приобретайте модели, имеющие специальный рычаг для выполнения этой операции.
- Смазка и аварийный тормоз. Обязательно выбирайте модели с системой торможения, которая выключает двигатель в случае обратного удара или зажима цепи. Для удобства обслуживания у некоторых моделей есть специальное окошечко для залива масла.
Выбирайте электропилы от проверенных производителей, чтобы они служили долго и не ломались при высокой нагрузке.