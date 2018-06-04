Издательство «Просвещение» развитие цифровой образовательной среды требует частных инвестиций

25 мая на панельной сессии «Будущее экономики: образование как сфера инвестиций» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждалась необходимость развития цифровой образовательной среды

Важность этого вопроса отметил в своём докладе Управляющий директор АО Издательство «Просвещение» Михаил Кожевников.

«Мы говорим о цифровой экономике, говорим о цифровых компетенциях очень много. Но, похоже, что через несколько лет мы будем говорить о таких важных в школе предметах, как экология тела и души. Потому что мы сталкиваемся сейчас с гигантским потоком информационного мусора. Развитие у детей навыков работы с информацией — не засорять себе голову лишним, а структурировать и осмысленно использовать, применять на практике всё то лучшее, что есть на сегодняшний день в виртуальном и физическом мире, — это как раз и будет основной задачей школы», — говорил Михаил Кожевников, управляющий директор АО Издательство «Просвещение». Он объяснил, что текущее состояние инфраструктуры в российской школе и уровень подготовки учителей, не в состоянии обеспечить государству решение тех задач, которые диктует экономика и общество. Если ещё принять во внимание тот факт, что 98 % школьников — активные пользователи интернета, то создание современной цифровой среды превращается в острую необходимость.

Управляющий директор АО Издательство «Просвещение»Михаил Кожевников отметил в своём докладе, что современная школа должна быть способна сформировать у нового поколения все необходимые для экономики завтрашнего дня навыки и компетенции: работы с информацией, анализа и оценки данных. Весь мир переходит к модели dataeconomy- экономики, основанной на обмене большим количеством цифровых данных. Это означает, что затягивать с переводом общеобразовательных школ в цифровой формат больше нельзя.

Зампред Комитета ГД по образованию и науке, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов считает, что цифровая модернизация школ сможет повысить интерес учащихся к самому процессу обучения: «Цифровой формат нужно вводить не только в экономике, но и там, где он действительно нужен – в школах. Наши школьники уже сейчас на «ты» с цифровыми технологиями. Они достаточно часто применяют в повседневной жизни те или иные гаджеты, разные формы программного обеспечения. Использование разных цифровых форматов будет для них интересно, привлечёт их в школы и сделает более занимательным сам процесс обучения».

По мнению представителя издательства «Просвещение» Михаила Кожевникова, чтобы начать массовое преобразование школ необходимо привлечение частных инвестиций. Реализовать такой масштабный проект в сжатые сроки исключительно из госбюджета почти невозможно. Государству тяжело работать в условиях быстро меняющейся внешней среды, тогда как бизнес реагирует на растущий темп технологического прогресса намного быстрее.

«Частные инвестиции необходимы для создания в массовой школе современной образовательной среды, — пояснил Михаил Кожевников. — Эта среда должна быть цифровой и способствовать формированию у школьников навыков и компетенций завтрашнего дня. Так инвестиции будут способствовать улучшению качества человеческого капитала».

Для привлечения в модернизацию школ частных инвестиций Управляющий директор АО Издательство «Просвещение» Михаил Кожевников предложил несколько моделей финансирования. Первая из них подразумевает разработку под заказ и продажу государству цифровых продуктов с учетом отложенных платежей. В этом случае инвестиции будут поступать исключительно из госбюджета, в этом случае для бизнеса здесь не остаётся места для получения возможной прибыли.

Вторая модель заключается в том, чтобы инвестор разрабатывал продукт и передавал его школе. Им может стать, например, полный цифровой учебно-методический комплекс по любому из предметов. В этом случае инвестор передаёт его школе, развивает, учит работать с ним преподавателей и добивается повышения уровня образования в самой школе. После этого школа оплачивает услуги компании-разработчика из своих средств, получая комплексное предложение, состоящее из продукта и дополнительных услуг. Такая модель называется сервисной, и она более предпочтительна для частных инвесторов.

Руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан считает, что для качественного перевода школ в цифровой формат необходимо немало финансовых вложений: «Цель очень затратная, потому что весь образовательный контент надо переформатировать под адаптивное предъявление, разбив на мелкие дидактические единицы и снабдив множеством контрольных вопросов для обеспечения развилок в зависимости от результатов усвоения каждого модуля. Снова получить на выходе цифровые копии бумажных пособий просто недопустимо. Но такому гиганту, как «Просвещение» новая амбициозная задача может оказаться под силу».

По мнению Кожевникова, для успешности привлечения финансирования по этой модели учебно-методический комплекс должен отвечать всем последним тенденциям высоких технологий, включать себя полный, так называемый, функциональный шлейф: тренажеры, тесты, рабочие тетради, атласы. Для повышения эффективности также необходимо пересмотреть подход школ к его внедрению. В данный момент многим приходится отказываться от введения УМК из-за административных решений. «Я могу сказать с полной уверенностью, что уже сегодня бизнес готов инвестировать в образование. Однако из-за отсутствия четких и понятных механизмов возврата инвестиций такие примеры, скорее, исключение. Но они должны стать массовой практикой», — объяснил Кожевников.

В данный момент Издательство «Просвещение» реализует амбициозный проект «Цифровая школа». Он подразумевает как введение новых высокотехнологичных инструментов в обучение школьников, так и создание индивидуальной программы обучения под каждую востребованную профессию, которую ребёнок будет выбирать себе ещё со школьной скамьи. По предварительным ожиданиям, повсеместное внедрение этой системы поможет не только существенно повысить уровень среднего образования в России, но и решить проблему нехватки высокопрофессиональных кадров, а значит – улучшить эффективность работы практически всех экономических структур.