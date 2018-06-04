Как повысить уникальность курсовой работы?

Студентам часто приходится писать курсовые работы. Нередко за семестр они выполняют 3-5 проектов. Однако не у всех получается успешно сдать. Чаще всего учащиеся вузов сталкиваются с тем, что антиплагиат выдает низкую уникальность. Однако не расстраивайтесь, процент можно поднять. Узнайте об эффективных способах и воспользуйтесь подходящим.

Кодирование текста

Если вам нужно быстро поправить уникальность, воспользуйтесь сервисом, который изменит исходник на уровне кода, оставив смысл и слова без изменений. Процесс займет 3-5 минут. После этого нужно будет скопировать текст и отформатировать его в программе Word. Затем снова проверьте уникальность на сервисе antiplagius.ru/anti-plagiarism-killer-online-best-program-to-increase-uniqueness.html.

Использование синонимайзера

Сервис заменяет слова на синонимы, за счет чего снижается процент плагиата. Однако после обработки обязательно прочитайте текст и исправьте ошибки. Программа часто путает окончания, род и падеж. Также она не всегда корректно подбирает синонимы. Если вы не внесете правки, то преподаватель заметит, что исходник переработал синонимайзер, и вам придется проделывать работу заново.

Замена букв

Чтобы снизить процент плагиата в курсовой, замените часть русских букв на греческие. Антиплагиат.вуз примет модифицированные слова за новые, поэтому покажет высокий результат. Однако этот метод может не сработать, если преподаватель заметит много красных подчеркиваний в тексте.

Разбавка текста

Самым безопасным методом поднятия уникальности считается добавка в исходник слов и фраз, которые считаются «водой». Это вставные слова, причастные и деепричастные обороты, прилагательные. На смысл они практически не влияют, к тому же делают научный текст не таким сухим. Добавьте больше примеров и собственных рассуждений.

В результате курсовая станет больше, поэтому вы сможете убрать некоторые неуникальные фрагменты, и процент плагиата снизится. Однако усердствовать излишне тоже не стоит, иначе преподаватель при чтении текста заметит прием с «водой» и заставит убрать слова, не влияющие на смысл. В результате придется делать двойную работу и править неуникальный фрагмент.

Курсовую работу можно сделать уникальной с первого раза. Если вы не хотите тщательно перерабатывать исходник, воспользуйтесь специальными сервисами, тогда Антиплагиат.вуз покажет высокий процент.