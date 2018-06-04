Компания Control Service, поможет Вам улучшить работу персонала

Все мы знаем, такую особенность наёмных сотрудником, как отсутствие интереса к 100% выполнению своей работы. Для того чтобы в Вашем магазине, супермаркете, ресторане было всё идеально, Вам необходимо время от времени проводить тайные проверки. Для этого, Вам необходимы посторонние люди, которые не являются заинтересованными в том или ином результате проверки. На сайте ctrlservice.ru, Вы можете найти таких людей в компании Control Service.

Всё что Вам необходимо, это обратиться в данную компанию, и заказать услуги компании, для этого Вам нужно заполнить и отправить заявку, которая размещена на данном сайте. Через 10-15 минут менеджер компании с Вами свяжется и возьмёт у Вас всю необходимую информацию о будущей проверке. Компания предлагает следующие виды проверок, это «тайный покупатель», торговый аудит, мониторинг состояния торговой точки, аудит мерчендайзеров и промоутеров. Вы выбираете необходимую для Вас услугу, и компания проводит её в строго указанные Вами сроки.

Благодаря большому опыту работы, уже более восьми лет, компания предоставляет данные услуги, как маленьким, так и большим компаниям, проверка будет проведена быстро и качественно. Вы узнаете все слабые места Вашего персонала. Очень важно знать, на сколько люди заинтересованы в продаже товара и привлечении большего числа покупателей. Такие проверки, вообще хорошо показывают ценность того или иного сотрудника, и необходимость в немедленных переменах, связанных именно с персоналом. Не переживайте если Ваш объект находится за пределами города или страны, данная компания осуществляет проверки, на территории РФ, Украины и Белоруссии. Не важно, в каком городе Вы находитесь, так как компания имеет профессионалов во всех городах, и в самое ближайшее время сможет осуществить все необходимые проверки. Всё, что Вам необходимо это заполнить и отправить заявку на данном сайте и сообщить всю необходимую информацию менеджеру компании, который свяжется с Вами. Можете не беспокоиться о том, что полученные результаты проверки, узнают третьи лица. В договоре чётко прописан данный момент, а это значит, что результаты проверки известны будут только Вам.