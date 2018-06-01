Защитите аккумулятор

Все знают, что чем выше поднимается температура электролита в стартерной батарее, то тем быстрее изнашиваются её внутренние элементы. Но с этим можно эффективно бороться. Для этой борьбы можно использовать специальную теплоизоляцию типа Protexx-Shield 3007 от фирмы Federal-Mogul Holdings Corporation из США. Это довольно уникальный аксессуар. Protexx-Shield 3007 – это особенный чехол, который был специально разработан и предназначен для защиты стартерной батареи любого типа от излишнего перегрева. Такой защитный чехол – новинка на отечественном рынке автомобильных аксессуаров. Создали эту новинку инженеры из Соединенных Штатов. Чехол защищает автомобильный аккумулятор от чрезмерного нагрева корпуса и внутренностей.

Сказать точнее, он минимизирует нагревание электролита почти в четыре раза, чем заметно продлевает жизнь вашей АКБ. Происходит это благодаря специальному уникальному материалу, из которого, собственно, и делают эти чехлы. Если Вам нравится, конечно, можете часто менять аккумуляторные батареи. Но лучше и экономнее позаботиться о защите автомобильного источника питания, приобретя термочехол. Его также можно использовать и для защиты зимой от холода. Так как в мороз АКБ быстро садится, то иногда можно получить проблемы с пуском. Этого можно избежать, используя специальный защитный чехол. Опытные водители хорошо это знают и постоянно используют на практике. Если вы заботитесь о своей машине, то не ленитесь и не скупитесь – позаботьтесь и об аккумуляторной батарее.

Если автомобиль в зимний период используется редко либо вообще не планируется его использовать, тогда необходимо «поставить его на прикол» правильным способом. Правильная процедура консервирования нужна не только ядерным ракетам и боевым кораблям, но и обычному автомобилю для того, чтобы он в начале нового рабочего сезона запустился, и сразу же и работал правильно. Если консервацию не провести, то есть очень большой шанс на то, что после начала нового сезона активных поездок придётся обращаться к ремонтникам.

Перед тем, как оставить на хранение стартерную батарею, следует провести её полную зарядку. Наемся, у вас в гараже уже имеется зарядка. Если нет, то ее обязательно следует приобрести. Тем более, что зарядное устройство купить в Киеве сейчас можно во всех автомагазинах. Если вы этого не сделаете, то весной после разконсервации батарея может выйти из строя. А купить аккумулятор для авто гораздо дороже зарядного устройства. Надеемся, наши советы помогут. Удачи на дорогах Украины!