Как выбрать зимние женские сапоги

Женские сапоги — комфортная зимняя обувь.



Все знают, что на зимней обуви не стоит экономить. Более дорогостоящие модели изготавливаются их качественных материалов и не теряют вид при длительной носке в плохих погодных условиях. Но при этом распродажа обуви — это очень выгодный вариант покупки высококачественной обуви. Стремясь получить по окончанию сезона оборотные средства на закупку новых партий обуви, многие магазины продают обувь от известных производителей по сниженным ценам.



Для повседневной носки не следует приобретать сапог на шпильках. Такая обувь подходит для праздничных мероприятий, но целый день ходить в ней очень трудно. Кроме этого в сложных погодных условиях риск травмирования в такой обуви значительно возрастает.



В зимних сапогах подошва должна быть толстой, а каблук — широким и устойчивым. В таких сапогах будет удобно ходить, и ноги не будут мерзнуть. Несмотря на то, что сегодня производится очень много высококачественных синтетических материалов, предпочтение рекомендуется отдавать зимней обуви из натуральной кожи. Красиво смотрятся сапоги из натуральной замши, но при этом следует понимать, что уход за такой обувью более сложный. Внутри зимних сапог также должен быть натуральный мех. Это обеспечит дышащие свойства обуви, и нога не будет потеть во время ходьбы.



Универсальными считаются сапоги на плоской подошве с длинным голенищем. Их можно носить с любым видом одежды. Ботфорды будут смотреться гармонично только с узкими брюками или короткими юбками и платьями. Если возникает необходимость ходить по сугробам, то обязательно нужно иметь в гардеробе унты с мехом снаружи.



При покупке сапог их нужно обязательно примерить. Во время ходьбы не должно возникать никакого дискомфорта. Важно обратить внимание на то, чтобы голенище плотно прилегало, но при этом не пережимало ногу.