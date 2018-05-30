Парк Горького в Москве

Если Вы коренные жители столицы или просто приезжие, то не забудьте посетить одно из красивых мест Москвы, «Парк Горького». Он был реконструирован в 2011 году и теперь является одним из самых посещаемых мест в столице. Если вы никогда небыли в этом парке, можете предварительно ознакомиться с ним на сайте tourister.ru. На территории парка расположено много развлечений, а так же есть рестораны в парке Горького в Москве.



Для того чтобы не потеряться на такой большой территории, аж 119 га, на данном сайте Вы можете воспользоваться интерактивной картой и познакомится с парком получше. Вся территория поделена на четыре части, каждая из которых интересна по-своему. Главной частью является сам парк, затем идёт «Музеон», потом «Нескучный сад» и знаменитые «Воробьёвы горы». Если окунуться в историю данного парка, то основан он был в далёком 1928 году, его вид конечно с тех пор сильно изменился, и каждый год модернизируется и меняется до сих пор. Это любимое место для проведения массовых мероприятий.



Перейдём к следующей части, к парку искусств «Музеон». Это интереснейшее место, где Вы можете увидеть более 1000 самых разнообразных скульптур, прямо под открытым небом. Обязательно стоит посетить эту часть парка, она будет очень интересна, как детям, так и взрослым. Перейдём к средней части парка к «Нескучному саду». Если вернутся в историю его создания, то стоит отметить, что своё начало он взял в далёком 1728 году и был создан князем Никитой Трубецким. Благодаря ему в данном саду до сих пор сохранились красивейшие мостики, фонтаны, павильоны и т.д.



Про «Воробьёвы горы» всем известно, они являются лучшей смотровой площадкой, тем самым привлекают множество людей. Красивый вид и замечательная природа, это отличные составляющие прекрасной прогулки на свежем воздухе. Так же стоит отметить, что на территории парка работает летний кинотеатр, музей, спортивный центр, можно взять на прокат велосипед, ролики, лодки, катамараны, а так же пройтись по парку с экскурсоводом и подробно узнать обо всех достопримечательностях. И, конечно же, можно отдохнуть и вкусно поесть в одном из прекрасных ресторанов, которые разместились на территории парка.