Железногорский облицовочный кирпич

Главным аспектом для постройки дома, есть качественный строительный материал. Если вы хотите построить собственный небольшой дом или дачу, то необходимо очень внимательно отнестись с подбору всех стройматериалов. Железногорский кирпич облицовочный, это отличный вариант для строительства собственного жилого дома и многоэтажной высотки. Для того чтобы быть уверенным в том с чего собираешься строить дом, необходимо лично убедится в качестве кирпича. Мы живём в регионе, где погодные условия часто меняются и все дома подвергаются определённым природным перепадам температуры.



Железногорский кирпичный завод был основан в далёком 1992 году. В самые трудные времена для страны, он начал свою деятельность. При этом хорошо набирал обороты и увеличивал продажи. Усовершенствование имеющихся технологий и разумная цена, позволила заводу не только увеличивать свои обороты, но и получить признание за качество выпускаемого кирпича.



На сегодняшний день, основным направлением деятельности Железногорского кирпичного завода является производство керамического облицовочного кирпича. На заводе выпускают кирпич рельефный и гладкий, цветовая гамма очень широкая. При изготовлении этого строительного материала на заводе применяется метод пластической формовки. Данный метод обладает целым рядом достоинств. Все технические характеристики продукции выпускаемой Железногорским кирпичным заводом полностью соответствуют ГОСТу.



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