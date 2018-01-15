Игры для хорошего настроения

Все мы начинали свою игровую историю с самых простых и несложных игр, которые нам позволяли расслабиться и получить положительные эмоции. Всё конечно началось с игр, которые были доступны, благодаря появлению приставок. Нет не одного человека, который не слышал о герое из самой старой и распространённой бродилки «Марио» и о знаменитых «Танчиках». Затем все мы познакомились с тетрисами и новыми для того времени играми, такими как «Змейка».



Когда же появились первые мобильные телефоны с уже загруженной игрой змейка, мы отработали свои умение играть в неё до совершенства. Часами на пролёт многие подростки и взрослые играли в неё, особенно часто находилось столько свободного времени, едя в транспорте. Так со временем появилось ещё много интересных и более новых игр, но любовь к «Змейке» с годами, конечно же, не исчезла. Иногда хочется вспомнить прошлое и поиграть в неё.



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