3D печать, новые возможности для Вас

С развитием новых технологий, каждый день всё меняется и совершенствуется. Так и в области печати появилось такое интересное направление, как 3D печать. Это стало возможно, когда на рынке появился 3D принтер, благодаря этой разработке, мы можем создавать из различных материалов, настоящие предметы. Данный принтер, это сложный механизм, который может создать визуально похожий предмет, за основу берётся необходимый Вам предмет, и с помощью специальных программ, мы создаём 3D модель, а затем создаём её в реальности.

На сайте можно ознакомиться со всеми возможностями нашего предприятия, тут Вы найдёте не только 3D печать, но и другие предложения. Среди них 3D моделирование, 3D сканирование, 3D прототипирование. Если вам интересны данные предложения, то на нашем сайте Вы найдёте много интересной информации о данных возможностях.

Для 3D печати мы используем следующие материалы, это полиамид, высокопрочный пластик, фотополимер и многоцветный гипсополимер. Мы работаем, как с большими компаниями, так и с частными лицами, которым необходима 3D печать. Если Вас интересует стоимость такой печати, то зависит она от вида материала выбранного для 3D печати. Самым распространённым и более дешёвым, есть изделия из пластика, такие изделия имеют хорошую прочность, но недостаточно гладкие. Самыми дорогостоящими, но при этом очень детальными и гладкими, будут изделия из фотополимера. Выбор материала зависит от Вашего бюджета и цели создания 3D печати, если вам необходимо точно передать все детали предмета, при этом его поверхность должна быть максимально гладкой, то конечно необходимо выбирать фотополимер.

Для расчёта стоимости будущей копии, обратитесь к нашим менеджерам, все контактные телефоны и электронный ящик, размещены на сайте. Так же обязательно задавайте интересующие Вас вопросы, на которые Вам ответят наши квалифицированные менеджеры.

Для расчёта стоимости будущей копии, обратитесь к нашим менеджерам, все контактные телефоны и электронный ящик, размещены на сайте. Так же обязательно задавайте интересующие Вас вопросы, на которые Вам ответят наши квалифицированные менеджеры.Для расчёта стоимости будущей копии, обратитесь к нашим менеджерам, все контактные телефоны и электронный ящик, размещены на сайте. Так же обязательно задавайте интересующие Вас вопросы, на которые Вам ответят наши квалифицированные менеджеры.Для расчёта стоимости будущей копии, обратитесь к нашим менеджерам, все контактные телефоны и электронный ящик, размещены на сайте. Так же обязательно задавайте интересующие Вас вопросы, на которые Вам ответят наши квалифицированные менеджеры.