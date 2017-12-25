Бланки строгой отчетности — компания Stampaverde



Для осуществления денежных расчетов наличными, индивидуальные предприниматели, а также организации должны использовать контрольно-кассовые аппараты. Организации, входящие в перечень общероссийского класификатора услуг населению успешно заменяют данную технику на банки строгой отчетности для индивидуальных предпринимателей и организаций. Этим документом можно заменить кассовый чек, он подтверждает получение оплаты. На сайте www.stampaverde.ru вы сможете заказать бланки строгой отчетности по доступны ценам. Для вас — качественные услуги ризографии и офсетной, а также цифровой печати. Также специалисты выполняют послепечатную обработку и дизайн. осуществляют печать самокопирующихся бланков Здесь вы сможете заказать визитки — буквально за четверть часа профессионалы выполнят заказ безупречно. Также вы сможете заказать здесь бланки БСО и квитанции, книгу учета. Осуществляется печать квитанций и переменных данных, а также типография БСО.

Бланки строгой отчетности — явные плюсы



Подобные бланки для различных предприятий, как малых, так и средний, являются дополнительной возможностью внушительно снизить расходы. Это возможно, если затраты на изготовление, а также использование квитанций строгой отчетности меньше, нежели затраты на обслуживание кассовых аппаратов.





БСО вы сможете использовать там, где кассовые аппараты не могут быть внедрены с технической точки зрения. Это касается сферы пассажирских перевозок.





Из явных плюсов стоит выделить и то, что бланки строгой отчетности позволяют внушительно сэкономить время, требуемое на обслуживание клиента. В результате заметно возрастает прибыль предприятия.





Теперь не придется покупать кассовый аппарат. Значительно упрощается работа организации. Не требуется регистрация в ИФНС.





Наиболее распространены такие бланки строгой отчетности как квитанции.





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