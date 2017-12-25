Преимущества недвижимости в Италии

Достаточно востребована и популярна недвижимость, которая приобретается в Италии. Благодаря подобному приобретению в этой стране, становится возможным получить яркие перспективы того, что вы сможете получить резидентскую визу в этой стране, а может быть, мультивизу. В результате у вас появится возможность быть в стране в течение полугода. Италия входит в Шенген, поэтому с визой каждый может отправиться в путешествие по Европе. Для вас — недвижимость в Италии на берегу моря. Вы сможете приобрести выбранную квартиру, виллу из достойного ассортимента предлагаемых вариантов по доступным ценам.

Из явных преимуществ подобного приобретения стоит выделить то, что кроме шанса получения итальянской мультивизы, в результате приобретения квартир, вилл, других объектов недвижимости в Италии становится возможным получить вид на жительство. Это очень важно, если вы решили организовать свой бизнес в роскошной, величественной Италии. Кроме того, для иностранцев есть возможность приобретать объекты недвижимости на физических лиц. Для этого не придется организовывать различные компании.

Что касается самой процедуры приобретения итальянских квартир, вилл, то процесс осуществляется в несколько различных важных этапов. Выбирается объект, вносятся финансы в качестве предоплаты. Открывается счет в банке. Вы получаете налоговый код. Далее приобретаемый объект проверяет нотариус, подписывается предварительный договор. Проводится оплата залога. В этой цепочке важная роль отводится нотариусу. Он составляет договор купли-продажи. Он же занимается тщательной проверкой приобретаемой вами недвижимости.

Что касается регистрации договора, то этим также занимается нотариус. Он взимает пошлины, а также налоги, необходимые к оплате в случае приобретения объекта недвижимости. Чаще всего регистрация проходит в течение пары-тройки дней. Затем договор подписывается, его получение на руки происходит через несколько недель.