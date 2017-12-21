Настенная и напольная плитка: какой она должна быть?

Керамическая плитка предназначена для облицовки различных по функциональному назначению помещений. Если такой материал выбирается для ремонта городской квартиры или частного дома, то его предпочтительнее всего применять для обновления прихожей, ванной и кухни.

Прихожая — это помещение, которое постоянно подвергается огромным воздействиям. Об этом важном моменте никогда не стоит забывать при посещении специализированного магазина с плиткой или на сайте http://kerammall.ru/.

Для прихожей следует выбирать облицовку, противостоящую химическим воздействиям, выдерживающую значительные механические нагрузки и не требующую тщательного ухода. Примечательно то, что при выборе напольной плитки со светлой поверхностью на ней будет видна любая грязь или пятно, что кардинально отличает ее от аналогичного темного материала или изделий с неоднородными изображениями.

Напольная плитка для прихожей ни в коем случае не должна иметь гладкую поверхность. Влага, которая обычно заносится с обувью и одеждой в помещение, в том или ином количестве обязательно окажется на глазурованной глянцевой облицовке, что превратит покрытие пола в настоящий каток. Именно поэтому плитка с гладкой поверхностью абсолютно не подходит для прихожей.

Пол, равно как и стены ванной комнаты не требует использования сверхизносостойкой плитки. Единственное требование здесь — это способность настенной облицовки выдерживать воздействие абразивных моющих средств, которые обычно регулярно используются при чистке подобного рода покрытий. Если говорить в общем, то лучше всего покупать керамическую плитку, способную противостоять агрессивным внешним воздействиям.

Что касается кухни, то в отличие от ванной комнаты для нее следует приобретать гораздо более износостойкую напольную и настенную плитку. Еще одно требование к такой облицовке — это способность противостоять агрессивным внешним воздействиям. Объясняется это тем, что кухни обычно подвергаются куда более интенсивным нагрузкам, чем ванные комнаты, поскольку они намного чаще посещаются людьми, на их поверхность регулярно падают кухонные предметы и так далее. Учитывая все это, керамическая плитка для кухни должна обладать высокими механическими свойствами.

Плиточная облицовка для различных общественных помещений, например, магазинов регулярно подвергается огромным механическим и химическим воздействиям. Именно поэтому материал для них обязательно должен обладать высоким уровнем износостойкости, а также способностью противостоять воздействию грязи и химических веществ.

Для общественных помещений, включая магазины настоятельно не рекомендуется покупать глянцевую плитку. Несмотря на высокие эстетические показатели, такой материал склонен к быстрому потемнению. Кроме того, на глянцевой поверхности хорошо видны любые механические дефекты, например, царапины, что делает такую облицовку абсолютно непригодной для мест с высокой проходимостью.