Купить часы с кукушкой – создать в комнате домашнюю атмосферу

Часы с кукушкой у каждого человека ассоциируется с домашним комфортом и ценностью семейных отношений и традиций. Они имеют очень оригинальный внешний вид и отличную функциональность. Это делает их идеальным вариантом для оформления гостиной и поддержания в ней уюта, спокойствия и тепла. На сайте магазина можно ознакомиться с широким ассортиментом таких моделей. Они отличаются приятным внешним видом и высокой функциональностью – показывают точное время и могут работать без завода в течение очень долго. Надежный механизм обеспечивает часам долгую службу без каких-либо проблем.

История зарождения

Подобные модели хронографов появились еще в 17 веке в Германии. Они быстро стали популярными во многих странах. Такие часы чаще всего изготавливаются из экологически чистых материалов и украшаются классическими узорами и витиеватой резьбой.

Материалы для корпуса

Если ранее часы с кукушкой изготавливались только в деревянном корпусе, то сейчас количеством используемых материалов значительно расширилось. Такие хронографы все еще делаются из бука, дуба, красного дерева и ольхи, но также теперь можно встретить конструкцию из МДФ, пластика и даже стекла. Нередко дизайнеры сочетают в корпусе сразу несколько материалов, что выглядит гармонично, и при этом повышает срок службы таких устройств.

Дизайнерские решения

На рынке представлены не только традиционные варианты с корпусом-домиком, но и круглые, часы-картины и многое другое. Также они могут быть оснащены функцией часового боя, заменой мелодии или отключения звука вообще.

Размещение часов в доме

Часы будут отлично смотреться в самых различных помещениях, но главное, чтобы они сочетались с выбранным стилем интерьера:

Гармонично будут выглядеть такое устройство в кухне с интерьером кантри;

Подойдут для создания в детской комнате ощущения сказки;

Для гостиных, где размещены предметы декора и мебель из ценных массивов дерева;

В кабинете, где есть деревянный стол с резьбой.

На сегодняшний день производятся не только механические модели часов с кукушкой, но и кварцевые. В них звучание кукушки можно отключить автоматически или вручную. Интереснее всего выглядят именно часы, изготовленные из дерева, с маятником, и грузиков в виде небольшой еловой или сосновой шишки. В магазине montre-vip.ru представлен большой выбор часов с кукушкой – по размеру, оформлению и по цене.