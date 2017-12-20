Санаторий с опорно-двигательным лечением

Все мы сталкиваемся с тем, что после 25-30 лет, даже у самых здоровых людей начинаются боли в спине и шее. Это чаще всего связано с малоподвижным образом жизни, отсутствием каждодневных тренировок, для поддержания своего тела в хорошей форме. Как следствие к 30 годам у 70% населения нашей страны начинаются болезненные ощущения в спине.

Обратившись к врачу, мы узнаём, чаще всего о таких болезнях, как нарушение осанки, сколиоз, остеохондроз с сопутствующими осложнениями, невриты, артриты и многое другое. Причиной данных болезней, является не достаточное внимание к своему здоровью, отсутствие занятий спортом и неправильное положение тела при сидении.

Мы все помним долгие уроки в школе, а за тем в институте, мало кто тогда задумывался о правильном положении тела при сидении и писании. К сожалению, именно тогда был запущен процесс будущих болезней. 50% школьников к 9 классу имеют искривление осанки и 10 % уже обзавелись сколиозом.

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