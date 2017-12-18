Преимущества пластиковых окон Rehau

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Из явных преимущества выбора пластиковых окон REHAU стоит выделить то, что у вас в доме всегда будет тепло. Подобные окна позволяют сэкономить, они минимизируют затраты на отопление благодаря герметизации оконных проемов, предотвращению выхолаживания помещений. Подобные изделия гарантируют оптимальный уровень теплоизоляции. Кроме того, они снижают уровень шума в квартире или домовладении. Уход за пластиковыми окнами весьма прост. Их не нужно красить, они не разрушаются от воздействия внешней среды. Благодаря высокой устойчивости к воздействию ультрафиолетового излучения, подобные конструкции не будут выцветать, не пожелтеют. Поверхность всегда того же цвета, что и была изначально.