Преимущества домов из бруса

Раньше для строительства домов применяли цельные бревна. В современных условиях используют брус клееный и профилированный. Эти материалы имеют ровную поверхность. Стены из бруса не требуют дорогостоящей дополнительной отделки. Материал устойчив к появлению трещин, на нем не поселяются насекомые, грибки. Брус защищен от гниения. Cтроительная компания ООО «Ультра Эс» поможет в возведении жилья из данного материала.



Профилированный брус укладывается и фиксируется очень плотно. Для него не требуются уплотнители. Дома, сооруженные из этого материала, не нуждаются в дополнительной обшивке. При эксплуатации профилированный брус не деформируется. Современные технологии позволяют получать материал высокой прочности. Изделия отличаются низкой теплопроводностью и экологической чистотой.

Как производят брус?

Для изготовления профилированного бруса используют хвойную древесину. Породы лиственницы, пихты, ели или сосны уже имеют естественную пропитку. В ее состав входит смола. Это дает защиту от поражения плесенью.



Самый прочный брус получают из лиственницы. Он имеет также повышенную устойчивость к влаге.



Бревна просушивают, распиливают, получая ровные заготовки. Материал обрабатывается с разных сторон. На поверхности создаются шипы и пазы. Такой метод позволяет получить прочную конструкцию дома. Готовый профилированный брус имеет прямоугольное сечение.



Строительство домов происходит быстро. Для того чтобы поставить коробку, нужна лишь не большая группа строителей. Для возведения дома не понадобится присутствие специальной строительной техники.



Профиль бруса изготавливают так, чтобы дождевые воды не проникали в щели. Процесс производства изделий ведется на высокоточных станках. Материал имеет шипы, межвенцовый утеплитель и пазы.



Внешний вид дома из профилированного бруса не изменяется в течение нескольких десятилетий. Благодаря плотному прилеганию, брус хорошо сохраняет тепло. Древесный материал экологически чист. Он способен поддерживать оптимальную влажность и обеспечивать чистоту воздуха в помещении.

Клееный брус

Технология получения этого материала многоступенчатая. Она занимает больше времени, и готовый материал имеет высокую стоимость. Сырье сушат и распиливают, получая прочные ламели. Клееный брус делают трехслойным. Для этого укладывают ламели, сочетая заготовки с поперечными волокнами и ламели с продольным расположением волокна. Применяя особые прессы, ламели склеивают. Затем готовый материал складируется, упаковывается и направляется для строительства.