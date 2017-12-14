Как хорошо зарабатывать на покупках?

На первый взгляд, такое утверждение, как «зарабатывать на покупках», звучит нелогично. Ведь приобретение товаров сопровождается тратой денег, а не их пополнением. Но если копнуть эту тему глубже, можно понять: на покупках каждого товара легко заработать небольшую сумму денег. Как это сделать?

Платные отзывы

Беспроигрышный вариант – начать писать отзывы о каждом купленном товаре и размещать их на странице интернет-площадки otzyvy.pro. Как следует создавать отзывы и что при этом учитывать?

Отзыв принимается только с оригинальной фотографией купленного товара, а лучше – несколькими снимками. Уникальное фото дает понять, что пользователь действительно купил продукцию и может высказать о ней личное мнение.

Текст отзыва должен быть максимально полезным для людей, которые сбираются приобрести такой же товар. Во-первых, нужно описать все полезные и негативные стороны продукта. Во-вторых, дать личные рекомендации по поводу магазина, где можно совершить покупку. В тексте следует указывать правдивые данные – если товар не понравился, то не следует оставлять о нем хороший отклик.

Товар должен быть оцененным. Пользователь, который оставляет отзыв, должен поставить продукту свою оценку – от 1 до 5 баллов. В другой строке сайта будет размещен рейтинг сторонних пользователей, которые смогут оценить качество отзыва и указать свое мнение о товаре (если они тоже его покупали).

Разумеется, чтобы оставлять отзывы, нужно сначала пройти регистрацию на тематическом сайте.

Как начисляются деньги за отзывы?

Первые деньги поступают на счет посетителя сайта otzyvy.pro, который прошел все этапы регистрации (она не занимает больше 5минут) и оставил свой первый отзыв. Дальше финансы начисляются непосредственно за просмотры каждого отзыва. Если он набирает больше 100 просмотров и несколько комментариев, то на счет пользователя зачисляется новая «порция» денег.

Сколько можно заработать?

Все зависит от активности пользователя. Чем больше он размещает отзывов, тем выше вероятность получить за них деньги. Можно публиковать отзывы о любом товаре или услуге: медикаментах, одежде с алиэкспресс, бытовой технике, курсах и тренингах. Составить отзыв – несложно: просто следует высказать свое мнение покупателя.

Если вы хотите начать получать пассивный доход, проходите регистрацию на сайте otzyvy.pro, пишите об услугах и товарах, и активно зарабатывайте деньги!