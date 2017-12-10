Сантехнические и ревизионные люки

Когда Вы делаете ремонт и хотите, что всё было идеально, но такие вещи как счётчики и другие приборы, которые находятся в стене и к ним необходим обязательный доступ, часто являются проблемой.



Конечно, выход давно найден, такие проблемные места закрываются специальными лючками. Люси сантехнические, люки ревизионные, люк ревизия, у них много названий, одни называют их сантехническими, а другие ревизионными, но это один и тот же люк. Работу они все выполняют одну и ту же. Главная их задача скрыть наличие ниши с прибором от посторонних глаз и не портить дизайна комнаты.



При заказе таких лючков, Вы должны учесть вид закрывания. Существует три вида, такие как на магнитной защелке, на ключе и с нажимным механизмом. Здесь выбор за Вами, какой Вам больше нравиться такой и выбирайте. По ширине и высоте они бывают то же разные, размеров очень много, поэтому для того чтобы узнать цену именно того люка какой Вас интересует, Вы должны изучить прайс находящийся на данном сайте eksno.ru.



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