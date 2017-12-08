Школа-студия парикмахеров Юлии Бурдинцевой

Если у Вас есть желание стать профессиональным парикмахером, Вам необходимо пройти курсы. Конечно школ. Которые могут Вас обучить достаточно много, но необходимо понимать, что уровень и профессионализм их мастеров, очень важен. Вы как начинающий парикмахер должны понимать, что лучше обучаться у мастеров имеющих высокий уровень.

Такой уровень Вы можете получить, в «Школе-студие парикмахеров Юлии Бурдинцевой». Ведущим специалистом является основатель данной школы, мастер международного класса парикмахерского искусства Юлию Бурдинцеву. Подробную информацию смотрите здесь.

Вам предлагаються курсы парикмахеров широкого профиля, парикмахеров-универсалов, парикмахеров-модельеров, парикмахеров-стилистов. От выбранного направления зависит срок обучения, Вы можете получить знания и укрепить их на практике как за один месяц, так и профессионально овладеть многими методиками проходя шести месячные курсы.

После начала курсов, по истечению трёх дневной теории все будущие парикмахеры переходят к практике. В каждой группе не более десяти человек, которым после теоретеческих азов данного направления парикмахерского искусства, начинаю свои практические занятия с отдельным мастером и моделью.

Формы профессионального обучения парикмахеров в данном учебном центре, утренняя и дневная. Если Вы являетесь новичком, то занятия будут проводиться не меньше трёх раз в неделю и займут у Вас в среднем четыре часа времени. Так же можем Вам предложить обучение экстерном. Подробнее Вы можете узнать об этом, связавшись с нами по телефону.

Все инструменты и расходные материалы Вам предоставят, ни чего своего покупать не надо. Лучшие из выпускников данной школы, получают предложение стать мастерами в сети салонов по городу Москве.