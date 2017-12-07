Помощь при подборе персонала

Когда открывается новый филиал, или новое предприятие, очень остро становиться вопрос подбора персонала. И не всегда есть время и силы на огромное количество собеседований. Огромное количество бумажной работы и параллельный запуск офиса, очень сложно совместить, так, чтобы ни чего не было упущено.

На первый взгляд, это не сложный процесс, но все кто когда-либо набирал персонал в короткие сроки, знают как это сложно, и порой взятые поспешно сотрудники, приносят не пользу, а только убытки. Для того чтобы не пришлось в последствии исправлять, ошибки таких горе — сотрудников, необходимо сразу подойти к этому вопросу очень ответственно.

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