Бактериологическое исследование спермы

Бактериологический посев спермы является одним из распространённых лабораторных исследований, позволяющих диагностировать инфекционный процесс урогенитальной области мужчин. Основной задачей при проведении данного исследования считается выявление патогенных микроорганизмов, а также выявление их чувствительности к различным антибактериальным и противовирусным препаратам.
Чтобы произвести посев спермы достаточно обратиться в лабораторию ЦМД. Здесь в кратчайшие сроки будет произведено исследование представленного биологического материала и выдано соответствующее заключение.
Показания для проведения посева спермы
К наиболее частым показаниям для проведения данного лабораторного исследования следует отнести:
- выяснение причин мужского бесплодия;
- выявление возбудителей воспалительного процесса мочеполовой системы;
- определение чувствительности условно-патогенной и патогенной микрофлоры;
- оценка эффективности назначенного лечения.
Подготовка к сдаче биологического материала
Биологическим материалом для проведения данного лабораторного исследования является эякулят. Для того, чтобы результаты исследования максимально точно отражали истинную клиническую картину, перед сдачей материала рекомендуется соблюдать несложные правила:
- на протяжении недели отказаться от различных сексуальных контактов;
- 3-4 дня перед исследованием воздерживаться от приема алкоголя;
- проводить исследование только после 14 дней после прекращения приёма антибактериальных и противовирусных препаратов.
Перед сдачей биологического материала необходимо провести качественный туалет наружных половых органов, просушить их стерильной салфеткой, а при сборе материала избегать контакта рук со стерильным контейнером.
Проведение анализа и оценка результатов
Представленный для исследования биологический материал помещается на питательную среду, где за сутки вырастают колонии микроорганизмов. При помощи данного анализа удаётся определить, какие патологические организмы находятся в биологической жидкости, в каком количестве и к каким противомикробным препаратам они чувствительные. Бактериологическое исследование спермы предполагает изучение культуральных, морфологических, биохимических, тинкториальных и антигенных свойств выявленных в биоматериале микроорганизмов.