Бактериологическое исследование спермы

Бактериологический посев спермы является одним из распространённых лабораторных исследований, позволяющих диагностировать инфекционный процесс урогенитальной области мужчин. Основной задачей при проведении данного исследования считается выявление патогенных микроорганизмов, а также выявление их чувствительности к различным антибактериальным и противовирусным препаратам.

Чтобы произвести посев спермы достаточно обратиться в лабораторию ЦМД. Здесь в кратчайшие сроки будет произведено исследование представленного биологического материала и выдано соответствующее заключение.

Показания для проведения посева спермы

К наиболее частым показаниям для проведения данного лабораторного исследования следует отнести:

выяснение причин мужского бесплодия;

выявление возбудителей воспалительного процесса мочеполовой системы;

определение чувствительности условно-патогенной и патогенной микрофлоры;

оценка эффективности назначенного лечения.

Подготовка к сдаче биологического материала

Биологическим материалом для проведения данного лабораторного исследования является эякулят. Для того, чтобы результаты исследования максимально точно отражали истинную клиническую картину, перед сдачей материала рекомендуется соблюдать несложные правила:

на протяжении недели отказаться от различных сексуальных контактов;

3-4 дня перед исследованием воздерживаться от приема алкоголя;

проводить исследование только после 14 дней после прекращения приёма антибактериальных и противовирусных препаратов.

Перед сдачей биологического материала необходимо провести качественный туалет наружных половых органов, просушить их стерильной салфеткой, а при сборе материала избегать контакта рук со стерильным контейнером.

Проведение анализа и оценка результатов

Представленный для исследования биологический материал помещается на питательную среду, где за сутки вырастают колонии микроорганизмов. При помощи данного анализа удаётся определить, какие патологические организмы находятся в биологической жидкости, в каком количестве и к каким противомикробным препаратам они чувствительные. Бактериологическое исследование спермы предполагает изучение культуральных, морфологических, биохимических, тинкториальных и антигенных свойств выявленных в биоматериале микроорганизмов.