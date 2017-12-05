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Бактериологическое исследование спермы

Новости партнеров от 05.12.2017

Бактериологический посев спермы является одним из распространённых лабораторных исследований, позволяющих диагностировать инфекционный процесс урогенитальной области мужчин. Основной задачей при проведении данного исследования считается выявление патогенных микроорганизмов, а также выявление их чувствительности к различным антибактериальным и противовирусным препаратам.

Чтобы произвести посев спермы достаточно обратиться в лабораторию ЦМД. Здесь в кратчайшие сроки будет произведено исследование представленного биологического материала и выдано соответствующее заключение.

Показания для проведения посева спермы

К наиболее частым показаниям для проведения данного лабораторного исследования следует отнести:

  • выяснение причин мужского бесплодия;
  • выявление возбудителей воспалительного процесса мочеполовой системы;
  • определение чувствительности условно-патогенной и патогенной микрофлоры;
  • оценка эффективности назначенного лечения.

Подготовка к сдаче биологического материала

Биологическим материалом для проведения данного лабораторного исследования является эякулят. Для того, чтобы результаты исследования максимально точно отражали истинную клиническую картину, перед сдачей материала рекомендуется соблюдать несложные правила:

  • на протяжении недели отказаться от различных сексуальных контактов;
  • 3-4 дня перед исследованием воздерживаться от приема алкоголя;
  • проводить исследование только после 14 дней после прекращения приёма антибактериальных и противовирусных препаратов.

Перед сдачей биологического материала необходимо провести качественный туалет наружных половых органов, просушить их стерильной салфеткой, а при сборе материала избегать контакта рук со стерильным контейнером.

Проведение анализа и оценка результатов

Представленный для исследования биологический материал помещается на питательную среду, где за сутки вырастают колонии микроорганизмов. При помощи данного анализа удаётся определить, какие патологические организмы находятся в биологической жидкости, в каком количестве и к каким противомикробным препаратам они чувствительные. Бактериологическое исследование спермы предполагает изучение культуральных, морфологических, биохимических, тинкториальных и антигенных свойств выявленных в биоматериале микроорганизмов.

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