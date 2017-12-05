Как отдохнуть в Чехии?

Кто хочет посетить Чехию, сначала должен позаботиться об оформлении шенгенской визы. Хоть эта страна и небольшая по своим размерам, она пользуется популярностью по всему миру. Ее культура очень самобытна со многими достопримечательностями. Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте https://experts-tourister.ru/czech-republic/praha/tours/citytour.

Что посмотреть в Праге

Для начала нужно посетить Прагу – столицу Чешской республики. Кто не видел Прагу, тот не видел Чехию. Никто не знает даже приблизительного года основания года. Но известно, что в первые столетия этот город уже был населен.

Национальный культурный парк Вышеград самая старая часть города. Могилы Карела Чапека, Сметаны, Дворжака находится на Вышеградском кладбище, которое отображает многовековую историю.

Также в Праге есть такие достопримечательности как:

1. Речка Чертовка.

2. Староместская площадь.

3. Пражский град.

4. Карлов мост.

5. Карловы Вары

В этом городе можно не только отлично отдохнуть, но и подправить свое здоровье местными минеральными источниками. Также захватывает туристов местный красочный ландшафт. В окрестностях такого города можно устраивать пешие походы или просто насладится пейзажами и свежим воздухом.

Чески-Крумлов

Он находится под ЮНЕСКО, ведь тут находятся великолепные замки и величайшие памятки архитектуры. Праздник пятилепестковой розы встречают летом. Многим туристам интересен город из-за того, что большинство туристическим маршрутом пересекаются здесь . еще его называют сказочный город.

Карлштейн

Этот город никогда не был взят штурмом, ведь построен среди высоких холмов в 14-ом столетии. Карлштейн славится своими величественными замками. Самым известным замком Европы есть замок «Глубока над Влтавой». Для осмотра в нем доступны различные виды оружия и утвари, которые привлекают новых посетителей.

Самые популярные курорты Чехии это:

1. Крконош.

2. Пец-под-Снежкой.

3. Медведин.

4. Шпиндлеров Млын.

5. Горнолыжные курорты.

Эти курорты связаны с крупными туристическими центрами транспортными развязками. На горнолыжных трассах есть различные уровни сложности. Можно попробовать себя в любой категории. Опытные инструкторы на высококачественных трассах научат азам езды на лыжах. Отдых получится незабываемым.

Еще Чехия славится свои натуральным пивом. Его тут десятки сортов. Разнообразие порадует любого фаната алкогольных напитков, и ценой и качеством продукта.