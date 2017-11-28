Новогодняя елка, какую выбрать

Вот уже и подкрадывается к нам очередной Новый год, воздух наполняется предвкушением чего-то волшебного и необыкновенного, в магазинах руки сами тянутся к полкам, уставленным праздничными товарами, мечты и желания роятся в голове, а, следовательно, самое время задуматься о выборе главного атрибута этого замечательного торжества — пушистой игольчатой красавицы. И тут перед нами встает принципиальный вопрос: что лучше — искусственное или натуральное?





В повседневной жизни мы привыкли при наличии подобной альтернативы отдавать своё предпочтение последнему, но в случае с новогодней ёлкой всё не так однозначно, вернее даже сказать, совсем наоборот. Рассмотрим преимущества искусственной ели, которые доказывают справедливость вышеприведенного утверждения, каталог которых представлен на сайте елка-24.рф/elki/iskustvennue-elki:





Забота об экологии — останавливая выбор на искусственной ели, мы вносим свой, хоть и маленький, но такой важный вклад в решение проблемы сохранения природных ресурсов. Представьте только, сколько этих замечательных деревьев, в основном маленьких, еще даже не достигших расцвета своей растительной жизни, вырубается каждый год, чтобы на несколько недель порадовать человеческий глаз, а потом отправиться на ближайшую свалку.





Забота об аллергиках — большинство искусственных ёлок производятся из гипоаллергенных материалов, что убережет ваших родных и близких от проявления неприятных симптомов аллергии.





Забота о семейном бюджете и времени — искусственное деревце — выгодное долгосрочное вложение, которое избавит вас от ежегодной траты времени и сил на поиск и доставку желанного объекта.





Забота о безопасности родных и близких — искусственные ёлки отличаются устойчивостью, можно не опасаться, что главный символ Нового года неожиданно упадет вам на голову при малейшем неосторожном движении.





Забота о сохранении собственных нервов (тесно связано с предыдущим) — такие елки не вызывают трудностей в сборке и установке, в комплекте всегда идет удобная подставка. Вам не придется ломать голову, как бы комфортно поместить ель в своей квартире, искать ведро с песком.





Забота о чистоте жилища — если вы цените свое время и не хотите провести новогодние праздники, водя хороводы с пылесосом вокруг зеленой красавицы, убирая ненавистные, упавшие с дерева и засохшие, иголки, тогда искусственная ель — ваш выбор.





Забота о пожарной безопасности — если искусственная ель высокого качества, то она изготовлена из пожароустойчивых материалов, что убережет вас и вашу семью от излишних рисков и опасностей.



Если вы именно такой заботливый покупатель, то ваш выбор представляется очевидным.





Поскольку еще один плюс искусственных елей — возможность широкого выбора на любой вкус и кошелек, сравним несколько вариантов различных ценовых категорий, на примере искусственных новогодних ёлок одного из самых популярных в настоящее время брендов — Triumph Tree. Производитель ранжирует ёлочки на несколько групп в зависимости от их высоты:



Если вы хотите приобрести настольный вариант (до 80 см), то вам необходимо располагать суммой от 340 до 1390 рублей, причем в ассортименте присутствуют образцы как с белой, так и с зеленой хвоей, на выбор потребителя.



Стоимость наиболее популярных моделей стандартного размера (1 — 1,5 метра) колеблется от 2000 до 10000 рублей.



Самые большие елки (2-3 метра и больше) стоят от 7000 до 85000, эти деревья созданы из гипоаллергенных материалов, являются пожаростойкими, устойчивы (в комплекте специальная подставка), просты в сборке. Все плюсы налицо. Кроме того, производитель гарантирует, что такая пушистая радость прослужит вам не менее 10 лет.



Пусть каждый найдет свою идеальную ёлку. С наступающим.