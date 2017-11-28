Аналоги лекарственных средств

Все мы сталкивались с такой ситуацией, когда приходя в аптеку с выписанным нам рецептом, мы покупаем лекарства, которые стоит достаточно дорого. Когда же всё было уже приобретено, то мы начинаем задаваться вопросом, а нельзя ли было купить аналог данного лекарства, который по составу почти такой же, но стоит гораздо дешевле.



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Например, такой препарат, как Аторвастатин, мы можем найти очень много аналогов отечественного происхождения, и при этом получить качественное лекарство, по более низкой цене. Такие препараты, как Липримар, может полностью заменить известный препарат, и при этом поможет сэкономить Вам деньги. Его стоимость не превышает 100 рублей за 30 таблеток, в то же время Аторвастатин стоит минимум 250 рублей за 30 таблеток.



Если по какой-то причине, Вы не можете найти данного аналога, не расстраивайтесь, х как существует ещё много похожих препаратов, таких как Атомакс, производство Индия, Аторвастатин-Тева, (Тева, Израиль), Аторис (KRKA, Словения), Новостат (Озон, Россия), Тулип (Сандоз, Швейцария).



Благодаря таким аналогам Вы можете приобрести препарат, который сможет полностью удовлетворить Ваши потребности и при этом сохранить деньги.



Каждый лекарственный препарат, продающийся в аптеки, имеет несколько аналогов, которые можно приобрести, по более доступной цене. При этом состав данного аналога почти идентичен, препарату, который Вам необходим.



Всем известен лекарственный препарат – Аспирин. Все знакомы с его жаропонижающим эффектом, и уменьшение болевых ощущений при лихорадке или головных болях. Очень часто говоря в аптеке об аспирине, нам дают Ацетилсалициловую кислоту. Это совершенно одинаковые препараты, как по составу, так и по его свойствам.