Беременность по неделям

Беременность является самым чудесным и необычным состоянием женского организма. Спустя миллионы лет ученым не удалось исследовать механизм беременной женщины на сто процентов. Всегда остается загадка и куча вопросов, связанных с этим. Природа так предусмотрела, что почти каждая женщина способна выносить и родить здорового ребенка. Именно поэтому организм устроен очень тонко и сложно. Азбука родов поможет разобраться в этом более детально.



Откуда берутся дети, известно всем. Когда мужчина и женщина воссоединяются, происходит половой акт, именно от этого женщины и беременеют. Если репродуктивные функции женщины и мужчины работают нормально, то процесс зарождения плода происходит быстро и безболезненно. Беременность состоит из 3 триместров. От маленькой песчинки, эмбрион превращается в полноценного ребенка. И это происходит на протяжении 40 недель:



1-7 неделя. Это 1 триместр. Все начинается с оплодотворения яйцеклетки, которая пробирается по маточным трубам и прикрепляется глубоко в матку. Это особо опасный период, так как есть угроза внематочной беременности, которая очень опасна для жизни беременной. Чтобы исключить внематочную беременность, стоит сходить на узи, примерно на 2 неделе задержки. После того как яйцеклетка успешно прикрепляется к матке, начинается процесс быстрого роста эмбриона. Организм не сразу поймет, что наступила беременность. Он воспринимает эмбрион как чужеродное тело, и может отторгнуть его, и тогда происходит выкидыш, или замершая беременность. Стоит внимательно следить за организмом в этот период, и сохранять спокойствие, настраиваясь только на позитивный лад.



8-12 неделя. Эмбрион мелкими шагами перевоплощается в обычного ребенка. Уже на 8 неделе у ребенка есть костная ткань и начинают развиваться суставы, формироваться внутренние органы. Развивается головной мозг, и начинаются первые толчки, которые мама почувствует немного позже. На 12 неделе ребенок выглядит как обычный новорожденный, в 5 раз меньше. Все кости и внутренние органы сформировались. Первый скрининг проводится на 12 неделе, и уже можно рассмотреть всевозможные патологии и общее развитие. Малыш растет, и матка стремительно увеличивается в размерах. Поэтому у беременной могут быть болевые ощущения в районе спины, пояснице и живота, в 12 недель начинается второй триместр беременности.



12-22 недели. Второй триместр. Матка увеличилась в размерах и поднялась вверх. Теперь она на 2 см ниже пупка. Уже появляется отчетливый животик. Вес ребенка составляет примерно 400-600 граммов, а рост 25-28 сантиметров. Мозг и все позвонки уже сформированы, нервная система продолжает развиваться. Малыш активно пинается и переворачивается внутри живота. На 22 неделе производится второй УЗИ скрининг, который исключает всевозможные отклонения и показывает общее развитие плода.



23-34 недели. Финишная прямая, 3 триместр беременности. Матка поднялась, теперь она чуть выше пупка. Ребенок уже успел полностью сформироваться, его кожу покрывает пушок, называемый «лануго», который поможет ему при рождении на свет. Вес примерно 1,5-2 кг, а рост 40-45 сантиметров, У ребенка сформирован сосательный рефлекс, и он готовится к встрече с мамой. Теперь шевеления не такие отчётливые, ведь ему там стало очень тесно. Если ребёнок родится в 34 недели, он сможет самостоятельно дышать, так как легкие сформированы. Но не стоит торопиться, ему нужно подготовиться. Происходит 3 УЗИ скрининг, который исключает патологии ребенка и показывает общее развитие малыша.



35-40 недель. Ребенок уже совсем большой и готов к рождению, его вес от 2 до 5 кг, и рост 50-55 сантиметров. Беременной становится тяжело спать, ходить, говорить, ведь матка уже поднялась высоко и давит на внутренние органы. Малыш успел полностью сформироваться и ждет встречи с мамой. Стоит подготовить сумки в роддом, и морально подготовиться к родам и к встрече со своим ребенком.