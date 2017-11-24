Процесс родов и их виды

Все будущие мамы с нетерпением ждут момента появления малыша на свет. Готовность у всех своя, одни считают множество литературы связанной с предстоящим сложным процессом, другие же просто ждут и стараются не волноваться, чтобы не нервничать перед родами.



Всё же необходимо быть готовыми к разным сценариям, появления малыша. Подробную информацию Вы можете найти, на данном сайте https://profmed.info. Если Вам до назначенного срока остаётся два месяца, будьте готовы, что из-за нервных потрясений или незапланированной нагрузки, схватки могут начаться раньше.



В таком случае, нельзя терять времени и срочно необходимо ехать в больницу к специалисту, который примет необходимые меры, для нормализации Вашего состояния, либо начнёт Вас готовить к родам. В любом случае, при своевременном обращении к врачу, опасность будет минимизирована.



Если же Вы нормально отходили положенный срок и готовы к рождению малыша, необходимо выбрать будущий вид родов. Сейчас в отдельных клиниках предлагают большой ассортимент для будущих рожениц. Вы можете рожать в воде, что по мнению многих женщин, уменьшает болевые ощущения, либо в вертикальной позе, а может Вы хотите слушать своё тело и делать так как Вам будет удобно. Есть вариант проведения партнёрских родов, когда в родильном зале с Вами находиться муж, либо подруга или мама. Многие женщины находят такой вид родов более лёгким. Так же можно рожать по классической модели используя кресло или кровать.



Отдельный вопрос, которым задаются многие женщины, это применение обезболивающих и лекарства для увеличения частоты схваток. Если рассматривать обезболивающие, то Вы должны понимать, что это тоже не совсем приятная процедура, имеющая свои нюансы.



Если Вы решили обойтись без обезболивающих, то осталось определиться ещё с одним вопросом, бывает так, что схватки не переходят в более интенсивные в течение долгого времени, и тогда врач рекомендует для того, чтобы они усилились ввести специальный препарат, он безвреден для ребёнка, и усилит схватки.