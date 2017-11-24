Отдых на море «дикарём»

Отдых «дикарём» — это вид отдыха от цивилизации, если вы от всего устали, то он вам идеально подойдет. И так собираемся на море «дикарем», что нам для этого необходимо? Все будет зависеть от того каким видом транспорта мы буде добираться до места отдыха, если под рукой личный автомобиль, то это значительно облегчает нашу задачу. Если же мы отправляемся пешком или каким либо общественным транспортом, то следует собрать:

• Палатку и желательно такую, которая не порвется и не протечет при первом же дожде, в крайнем случае, можно запастись клеенкой на случай ели вы не уверенны в своей палатке.

• Спальные мешки, их видов очень большое количество, необходимо выбрать по сезону, размеру даже весу, так как все придется нести на своей спине.

• Рюкзак, он так же должен подходить, если, к примеру, спинка не будет достаточно жесткой, к концу вашего похода, у вас будет болеть спина, и весь отдых пойдет насмарку.

Важно обдумать список вещей, которые нам необходимо взять с собой. Это касается еды, одежды, предметов личной гигиены и аптечка, куда же без нее. Заранее смотрим, какая будет погода, и на всякий случай, берем теплую одежду, каблуки и вечерний наряд вряд ли нам пригодятся.

Аптечка, лекарства должны быть только самые необходимые, от температуры, мази от ушибов и ожогов, йод, перекись, средство от расстройства, бинт, вата, что то от насекомых.

Что взять с еды? Консервы однозначно, соль, приправы, каши, чай, кофе, сахар, свежие овощи и конечно же питьевую воду.

Стоит так же продумать, как и на чем или в чем мы будем готовить. Из столовых приборов необходимы, ложки, вилки, кружки, тарелки они должны быть максимально легкими. Одноразовые тарелки можно подобрать на сайте http://kartpak.ru/catalog/Odnorazovye_tarelki. Можно использовать одноразовую бумажную посуду, она легко утилизируется. Для готовки понадобится котелок, разделочная доска, ножи. Необходимо так же топор, сухое горючее, спички, фонарик, зарядное. Стоит не забыть о фотоаппарате, так как бесценные моменты нашего отдыха стоит запечатлеть.