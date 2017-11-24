Рыбалка. Особенности ловли на поплавочную удочку в разные времена годам

Залогом успеха в рыбалке является изучение особенностей водоема, в котором вы собираетесь удить. Если рыбак всю жизнь прожил у какого-то водоема, то он, конечно же, отправиться на хорошо знакомое ему место, туда, где есть резкие перепады глубины или к границе зарослей тростника. При этом если вести своеобразный журнал, то можно даже получить определенную статистику. Однако все это не применимо, если рыбак отправляется на малоизвестный ему водоем, появляется множество вопросов, какое место и приманку выбрать? В этом рыболову помогут сведения о видах рыб, обитающих в водоеме, карта глубин и данные о погодных условиях или на сайте poklev.com. На подветренной стороне обычно располагаются мелкие насекомые, на которых охотиться мелкая рыба, которой в свою очередь питается более крупная, существует множество предпосылок для удачной рыбалки.

Ужение на удочку без удилища

Самой простой оснасткой является леска, с крючком, грузилом. Все это наматывается на катушку или дощечку. Подобной снастью можно рыбачить там, где не требуется заброс, обычно это мост или лодка. Леску зажимают в руке между пальцев. Поклевку определяют по вибрации исходящей от лески.

Стандартная поплавочная удочка

Это самый распространенный и популярный вид оснастки, ее удобно использовать на любой глубине, а наличие удилища позволяет делать дальние забросы. Однако для ловли на больших глубинах лучше использовать так называемую «донку».

Ужение на донную снасть

Принцип данного типа ловли заключается в том, что приманка лежит на дне на большой глубине. У современных рыбаков этот способ ловли не сильно популярен, однако некоторые виды рыб, особенно донные, отдают предпочтение именно приманке расположенной на дне. Грузило делают сквозным, чтобы леска могла свободно скользить и подавать сигнал о поклевке, в качестве сигнализатора может быть и классический поплавок, однако чаще используют колокольчик или петлю лески зажатую в небольшой щепке. Одной из особенностей ловли на «донку» является долгое ожидание, что позволяет следить сразу за несколькими снастями или заниматься другими делами одновременно с ловлей рыбы.