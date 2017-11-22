Маркиратор каплеструйный

Маркиратор каплеструйный наносит любую информацию о товарах, используя бесконтактное маркирование. Наиболее распространенные типы маркировок — это номер партии товара, штрих — код, дата изготовления, срок годности.

Типы нанесения маркировок:

рисунок, наносимый на упаковку изделия;

номера технологических линий;

информационные данные о товаре;

многострочный тип маркировки, которая выполняет функцию этикеток.

Большое преимущество маркиратора каплеструйного — это возможность наносить маркировку на любые типы поверхностей, например, это может быть кабель, трубы, этикетки, пищевая продукция и т. д. Учитывая возможность изменения требований потребителей, нужд производственного процесса, маркировка должна иметь функцию оперативного изменения. Именно поэтому маркировка, наносимая маркиратором может быть как временная, так и постоянная.

Особенность каплеструйного маркиратора

Высокая производительность прибора делает возможным его встраивание на любую технологическую линию в производстве, что также обусловлено минимальным подключением, а это положительно влияет на обеспечение безопасности и простоту в использовании. Выпускаются различные модификации каплеструйных маркираторов, которые отличаются между собой энергопотреблением, стоимостью, расходом в процессе обслуживания, устойчивостью и действием производственного процесса. Но их главное преимущество — это возможность адаптации к производственным условиям в государствах СНГ.

В процессе эксплуатации каплеструйная печать позволяет наносить графические или символьные изображения. Прибор встраивается в производственную линию и наносит высокоточную печать в момент прохождения изделия мимо печатающей головки.

Области использования каплеструйного маркиратора:

пищевая отрасль;

химическая, фармакологическая, косметическая области;

ликеро — водочное производство.

Современные модели каплеструйных маркираторов имеют высокую скорость нанесения печатей, что позволяет их устанавливать на поточные линии, у которых довольно высокие скорости. Благодаря дополнительным функциям (встроенным часам, календарю), возможно проводить нанесение даты изготовления, срока годности в полностью автоматическом режиме. Есть возможность устанавливать систему защиты, что увеличивает надежность прибора и позволяет использовать в сложных производственных условиях.