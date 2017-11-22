Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Круизы на теплоходах для всей семьи

Новости партнеров от 22.11.2017

Какой вид отдыха Вы предпочитаете? Может поездки на автомобиле по просторам своей страны, или экзотический полёт в теплые странны, а может Вы любитель проводить время на даче со своей семьёй.

Вариантов для проведения долгожданного отпуска очень много. А если хочется немного отдохнуть уже сейчас. Полноценный отпуск ещё далеко, и есть ограниченное количество дней для отдыха, а дома сидеть не хочется.

Тогда отличным вариантом будет провести несколько дней на борту круизного теплохода и насладиться не забываемыми пейзажами родного края.

Теплоход-ПАНСИОНАТ «Сергей Есенин» это комфортабельный теплоход, на котором Вы сможете провести незабываемое время.

На нашем сайте https://www.rech-agent.ru/cruise/ship/sergey-esenin.html, Вы можете ознакомиться с большим количеством разнообразных теплоходов, на которых можно совершить круиз по таким маршрутам, как круиз по Волге, данный круиз начинается с Москвы и проходит несколько живописных городов, затем приходит в начальный пункт. Всего такая поездка займет четыре дня, при этом Вам на выбор предлагается два теплохода.

Все круизы начинаются с конца апреля и заканчиваются в первых числах октября.

Для жителей Санкт-Петербурга, мы предлагаем отличный круиз с данного города в Москву, Самару, Новгород, данные предложения очень интересные и проходят по очень живописным маршрутам, длительность круизов, от 7 до 12 дней, в зависимости от выбранного маршрута.

Для более загруженных работой людей, есть круизы выходного дня. Они не займут много времени, продолжительность колеблется от 2 до 4 дней, но впечатлений от этого не меньше. Вы можете выбрать замечательный маршрут с Москвы в Тверь, при этом потратить всего два дня и цена данного круиза Вас приятно удивит. Или отправиться в живописное путешествие с Санкт-Петербурга в Валаам, а затем в Мандроги, и через четыре дня оказаться опять дома.

Данные круизы, это замечательный и необычный отдых для всей семьи. Во всех теплоходах комфортабельные номера с современной мебелью и гостеприймным персоналом. На борту теплохода Вас ждут прекрасные вечера с приятной живой музыкой и чистым речным воздухом. Повара Вас удивят изысканными блюдами и необычайно теплой атмосферой в ресторанах теплоходов.

Отдохните от каждодневной суеты и уделите время своей семье и любимым людям. Не теряйте время, выбирайте понравившиеся маршруты и заказывайте билеты. Существует много скидок, которые сейчас доступны для всех наших заказчиков.

Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально