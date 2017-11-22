Круизы на теплоходах для всей семьи

Какой вид отдыха Вы предпочитаете? Может поездки на автомобиле по просторам своей страны, или экзотический полёт в теплые странны, а может Вы любитель проводить время на даче со своей семьёй.

Вариантов для проведения долгожданного отпуска очень много. А если хочется немного отдохнуть уже сейчас. Полноценный отпуск ещё далеко, и есть ограниченное количество дней для отдыха, а дома сидеть не хочется.

Тогда отличным вариантом будет провести несколько дней на борту круизного теплохода и насладиться не забываемыми пейзажами родного края.

Теплоход-ПАНСИОНАТ «Сергей Есенин» это комфортабельный теплоход, на котором Вы сможете провести незабываемое время.

На нашем сайте https://www.rech-agent.ru/cruise/ship/sergey-esenin.html, Вы можете ознакомиться с большим количеством разнообразных теплоходов, на которых можно совершить круиз по таким маршрутам, как круиз по Волге, данный круиз начинается с Москвы и проходит несколько живописных городов, затем приходит в начальный пункт. Всего такая поездка займет четыре дня, при этом Вам на выбор предлагается два теплохода.

Все круизы начинаются с конца апреля и заканчиваются в первых числах октября.

Для жителей Санкт-Петербурга, мы предлагаем отличный круиз с данного города в Москву, Самару, Новгород, данные предложения очень интересные и проходят по очень живописным маршрутам, длительность круизов, от 7 до 12 дней, в зависимости от выбранного маршрута.

Для более загруженных работой людей, есть круизы выходного дня. Они не займут много времени, продолжительность колеблется от 2 до 4 дней, но впечатлений от этого не меньше. Вы можете выбрать замечательный маршрут с Москвы в Тверь, при этом потратить всего два дня и цена данного круиза Вас приятно удивит. Или отправиться в живописное путешествие с Санкт-Петербурга в Валаам, а затем в Мандроги, и через четыре дня оказаться опять дома.

Данные круизы, это замечательный и необычный отдых для всей семьи. Во всех теплоходах комфортабельные номера с современной мебелью и гостеприймным персоналом. На борту теплохода Вас ждут прекрасные вечера с приятной живой музыкой и чистым речным воздухом. Повара Вас удивят изысканными блюдами и необычайно теплой атмосферой в ресторанах теплоходов.

Отдохните от каждодневной суеты и уделите время своей семье и любимым людям. Не теряйте время, выбирайте понравившиеся маршруты и заказывайте билеты. Существует много скидок, которые сейчас доступны для всех наших заказчиков.