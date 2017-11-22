Как развить таланты ребенка

Для ребенка любой творческий процесс, например рисование, лепка, стихи или музицирование — это способ познания окружающего мира. На сайте http://matisschool.ru/ представлены студия рисования и живописи для детей и взрослых.

Неоконченный шедевр

Насладившись неограниченной властью над своими творениями, ребенок, как правило, охладевает к ним и наотрез отвергает любые предложения усовершенствовать или завершить шедевр. Связано это вовсе не с тем что ребенок ленив, невнимателен или неусидчив, как часто думают родители, а дело все в том, что он исчерпал творческий потенциал своего произведения.

Обратите внимание: если кроха говорит, что он больше не хочет рисовать, лепить из пластилина или сочинять стихотворение, не стоит добиваться, чтобы он продолжал, даже если вам и кажется, что работа не закончена.

Значит ли это, что ребенок должен заниматься творчеством лишь спонтанно, а любое руководство взрослых это нежелательное вторжение в хрупкий творческий процесс? Вовсе нет. Конечно, если ребенок с упоением рисует или просит вас немедленно записать сочиненные им стихи, вмешиваться с советами и комментариями не стоит. Однако есть немало способов помочь крохе овладеть новыми навыками, мягко подтолкнуть его к новым творческим свершениям.

Творческий бенефис

Отличный способ научить малыша критически относиться к своему творчеству предложить ему отобрать картины для домашней выставки, стихотворения для публикации в семейном альбоме, песенки для записи диска. Скажите, что можно выбрать строго определенное количество произведений и предложите вместе отобрать самые лучшие. Обсудите вдвоем критерии отбора. Однако право принятия решения должно быть за крохой, даже если его выбор

и не совпадет с вашим.

Подарки к праздникам. Совместное изготовление подарков и украшений к праздникам отличный способ помочь малышу овладеть новыми художественными приемами и усовершенствовать старые. Ведь делать все нужно очень красиво и старательно, чтобы порадовать того, кому адресован

подарок. Кстати, придется поучиться и доводить начатое дело до конца!

Домашний спектакль. Чтобы представление понравилось почтенной публике, придется потрудиться на славу! Ведь нужно смастерить кукол и декорации, написать текст, подобрать музыку или придумать и записать собственную.

Важно: чтобы такие игры принесли малышу настоящую пользу, вам придется отказаться от роли всезнающего наставника. Ведь играть могут только равные! С уважением относитесь к творческим идеям крохи, даже если они идут вразрез с вашим замыслом. Радуйтесь вашим общим творческим успехам и не слишком много внимания обращайте на неудачи.

Не одергивайте малыша, не делайте ему лишних, не относящихся к вашей совместной работе замечаний: невытертый нос и разлитый по столу клей не повод отрываться от творческого процесса.