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Как провести инженерно-экологические изыскания?

Новости партнеров от 16.11.2017

Что такое инженерно-экологические изыскания?

Инженерно-экологические изыскания – комплексная работа по исследованию всего, что нас окружает, а затем выявление, предотвращение, а возможно, и обеззараживание этой среды подробнее здесь.

Работа по изучению экологии делится следующим образом:

  • Инженерно-экологические изыскания для строительства.

  • Инженерно-экологические изыскания для реконструкции зданий.

  • Инженерно-экологические изыскания при разведке месторождений полезных ископаемых.

  • Инженерно-экологические изыскания при геологоразведочных работах.

Что выявляют инженерно-экологические изыскания?

Если провести инженерно-экологические изыскания на участке, то можно выявить следующее:

  • Общую характеристику экологического состояния региона.

  • Степень загрязненности окружающей среды человеком.

  • Как будет воздействовать строящийся объект на окружающую среду.

  • Определить, какую опасность представляют для людей в этом регионе природные и техногенные факторы.

В какой последовательности проводятся инженерно-экологические изыскания?

Инженерно-экологические изыскания проводить нужно в такой последовательности:

  1. Изучение архивных материалов по инженерно-экологическим изысканиям (отчеты, карты), которые проводились ранее по этой территории.

  2. Особенно следует изучить по архивным материалам те участки, где экологическая ситуация была ухудшена.

  3. Выезд на участок и проведение рекогносцировки на местности.

  4. Исследования на заражение участка радиацией.

  5. Взятие проб поверхностных и подземных вод, грунтов.

  6. Проведение исследований воды и грунтов в лаборатории.

  7. Написание отчета и составление экологической карты участка.

С чего начинать инженерно-экологические изыскания?

Основанием, чтобы провести инженерно-экологические изыскания есть техническое задание. В правильно составленное техническое задание входят следующие подпункты:

  • Общие сведения об этом участке.

  • Сведения об источниках заражения, которые представляют опасность.

  • Сведения о том, есть ли на участке промышленные отходы.

  • Проектируемые работы на участке.

Как начать проводить полевые инженерно-экологические изыскания?

Полевые инженерно-экологические изыскания – это работа непосредственно на участке. В полевой период исследованию подлежат:

  • Близлежащие здания.

  • Газопровод, водопровод, электрическая сеть.

  • Дороги и рельеф местности.

  • Карьеры.

  • Свалки.

  • Наличие на участке оползней, смывов.

Все добытые сведения записываются в полевой журнал, отбираются пробы воды, почвы и воздуха на анализ, который проводится в лаборатории. Когда анализы будут готовы, все заносится в отчет о проведенной работе и составляется карта.

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