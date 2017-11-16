Как провести инженерно-экологические изыскания?

Что такое инженерно-экологические изыскания?

Инженерно-экологические изыскания – комплексная работа по исследованию всего, что нас окружает, а затем выявление, предотвращение, а возможно, и обеззараживание этой среды подробнее здесь.

Работа по изучению экологии делится следующим образом:

Инженерно-экологические изыскания для строительства.

Инженерно-экологические изыскания для реконструкции зданий.

Инженерно-экологические изыскания при разведке месторождений полезных ископаемых.

Инженерно-экологические изыскания при геологоразведочных работах.

Что выявляют инженерно-экологические изыскания?

Если провести инженерно-экологические изыскания на участке, то можно выявить следующее:

Общую характеристику экологического состояния региона.

Степень загрязненности окружающей среды человеком.

Как будет воздействовать строящийся объект на окружающую среду.

Определить, какую опасность представляют для людей в этом регионе природные и техногенные факторы.

В какой последовательности проводятся инженерно-экологические изыскания?

Инженерно-экологические изыскания проводить нужно в такой последовательности:

Изучение архивных материалов по инженерно-экологическим изысканиям (отчеты, карты), которые проводились ранее по этой территории. Особенно следует изучить по архивным материалам те участки, где экологическая ситуация была ухудшена. Выезд на участок и проведение рекогносцировки на местности. Исследования на заражение участка радиацией. Взятие проб поверхностных и подземных вод, грунтов. Проведение исследований воды и грунтов в лаборатории. Написание отчета и составление экологической карты участка.

С чего начинать инженерно-экологические изыскания?

Основанием, чтобы провести инженерно-экологические изыскания есть техническое задание. В правильно составленное техническое задание входят следующие подпункты:

Общие сведения об этом участке.

Сведения об источниках заражения, которые представляют опасность.

Сведения о том, есть ли на участке промышленные отходы.

Проектируемые работы на участке.

Как начать проводить полевые инженерно-экологические изыскания?

Полевые инженерно-экологические изыскания – это работа непосредственно на участке. В полевой период исследованию подлежат:

Близлежащие здания.

Газопровод, водопровод, электрическая сеть.

Дороги и рельеф местности.

Карьеры.

Свалки.

Наличие на участке оползней, смывов.

Все добытые сведения записываются в полевой журнал, отбираются пробы воды, почвы и воздуха на анализ, который проводится в лаборатории. Когда анализы будут готовы, все заносится в отчет о проведенной работе и составляется карта.