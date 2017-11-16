Как провести инженерно-экологические изыскания?

Что такое инженерно-экологические изыскания?
Инженерно-экологические изыскания – комплексная работа по исследованию всего, что нас окружает, а затем выявление, предотвращение, а возможно, и обеззараживание этой среды подробнее здесь.
Работа по изучению экологии делится следующим образом:
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Инженерно-экологические изыскания для строительства.
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Инженерно-экологические изыскания для реконструкции зданий.
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Инженерно-экологические изыскания при разведке месторождений полезных ископаемых.
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Инженерно-экологические изыскания при геологоразведочных работах.
Что выявляют инженерно-экологические изыскания?
Если провести инженерно-экологические изыскания на участке, то можно выявить следующее:
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Общую характеристику экологического состояния региона.
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Степень загрязненности окружающей среды человеком.
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Как будет воздействовать строящийся объект на окружающую среду.
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Определить, какую опасность представляют для людей в этом регионе природные и техногенные факторы.
В какой последовательности проводятся инженерно-экологические изыскания?
Инженерно-экологические изыскания проводить нужно в такой последовательности:
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Изучение архивных материалов по инженерно-экологическим изысканиям (отчеты, карты), которые проводились ранее по этой территории.
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Особенно следует изучить по архивным материалам те участки, где экологическая ситуация была ухудшена.
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Выезд на участок и проведение рекогносцировки на местности.
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Исследования на заражение участка радиацией.
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Взятие проб поверхностных и подземных вод, грунтов.
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Проведение исследований воды и грунтов в лаборатории.
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Написание отчета и составление экологической карты участка.
С чего начинать инженерно-экологические изыскания?
Основанием, чтобы провести инженерно-экологические изыскания есть техническое задание. В правильно составленное техническое задание входят следующие подпункты:
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Общие сведения об этом участке.
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Сведения об источниках заражения, которые представляют опасность.
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Сведения о том, есть ли на участке промышленные отходы.
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Проектируемые работы на участке.
Как начать проводить полевые инженерно-экологические изыскания?
Полевые инженерно-экологические изыскания – это работа непосредственно на участке. В полевой период исследованию подлежат:
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Близлежащие здания.
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Газопровод, водопровод, электрическая сеть.
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Дороги и рельеф местности.
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Карьеры.
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Свалки.
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Наличие на участке оползней, смывов.
Все добытые сведения записываются в полевой журнал, отбираются пробы воды, почвы и воздуха на анализ, который проводится в лаборатории. Когда анализы будут готовы, все заносится в отчет о проведенной работе и составляется карта.