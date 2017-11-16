Ремонт iPhone в нашем сервисном центре Pedant

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В нашем сервисном центре Pedant, всегда рады предоставить квалифицированную помощь всем владельцам iPhone. При этом Вы можете быть уверенны, что мы в Вашем присутствии, произведём замену любой детали. В нашем сервисном центре используются только качественные комплектующие, при замене которых, мы даём гарантию. Каждая услуга имеет свой гарантийный срок, и мы готовы помочь Вам если будут какие-то вопросы. Ваш iPhone не утратит оригинальную яркость и насыщенность изображения, после замены экрана, так как мы работаем только с качественными комплектующими.

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Источник: Pedant-tyumen.ru.