Бензорезы и их виды

Необходимо приобрести бензорез, но большой выбор, представленный на рынке, заставляет Вас задуматься о разнице, тех или иных производителей. Тогда Вам необходимо узнать больше, о том, какие различия имеют бензорезы разных фирм.

Бензорез – это мощный и очень нужный инструмент, который оснащён бензиновым двигателем и алмазным или абразивным кругом достаточно большого диаметра. Он очень удобен для работ, проводимых в дали, от источников электричества, так как работает автономно, чего нельзя сказать о других подобных инструментах.

С помощью бензореза Вы с легкостью можете разрезать такие крепкие материалы, как камень, металл, гранит и так далее. На данном сайте https://unishop.by/categories/benzorezy/ Вы можете заказать необходимый Вам бензорез. В нашем каталоге Вы найдёте все интересующие модели, по доступной цене и гарантией качества.

Если Вам необходим бензорез для бытовых нужд, то Вам необходим бензорез полу профессиональный, его работа ограничиться 8 часами в сутки. На больше он не рассчитан и поэтому не подойдёт для строительных работ, проводимых круглосуточно. Так же надо понимать если Вы в своём быту собираетесь резать только металл, то при выборе необходимо уделить внимание мощности бензореза. Для работ по металлу подойдёт бензорез с мощностью не более 4,5 кВт. Если же Вы собираетесь работать с камнем и бетоном, то Вам подойдёт бензорез с мощностью больше 4,5 кВт. Если Вы не определились, с чем будете в дальнейшем работать, тогда берите универсальный бензорез.

Необходимо сразу определиться с типом резки. Наиболее распространённой считается «мокрая» резка. В таких бензорезах предусмотренно специальное охлаждение рабочего круга, для более качественной и лёгкой работы. И конечно не забывай те об удобстве для Вас при работе с таким мощным инструментом. Выберите такой, чтобы Вам было удобно держать и работать им.