Яндекс такси в Алматы

Не довольны своей работой и хотелось бы зарабатывать больше? Надоело работа от звонка, до звонка, при этом находиться в душном офисе в окружении десятка коллег? При этом не хотите искать такую же работу, а знаний в других сферах нет. Как найти выход в такой ситуации.

Ответ прост, если у Вас есть авто, то идите работать к нам. Работа в яндекс такси отзывы помогут Вам начать новую карьеры и получить желаемую свободу.

Представьте, что Вам не надо ехать каждый день на работу, а просто спустится к машине, и Вы уже на месте и готовы к работе. При этом график работы Вы выбираете сами. Если есть необходимость съездить по своим делам, то Вы не отпрашиваясь у начальника, а занимаетесь своими делами.

Если Вам очень нужны деньги, Вы стараетесь брать больше заказов и тем самым получаете больший доход. Это очень удобно и выгодно. У Вас не будет больше злого начальника, который портит Вам настроение на рабочем месте. Вы проводите время в уютном авто с приятной музыкой, при этом зарабатывая хорошие деньги.

Не надо терпеть общество коллег по работе и не удобный график, который полностью лишает Вас свободного времени днём.

Если Вы готовы начать новую жизнь, и зарегистрироваться у нас, то Вам необходимо соответствовать нашим критериям. Вы должны быть старше 23 лет, при этом иметь опыт вождения от 2-х лет. Гражданство СНГ/РФ и умение аккуратно и безопасно ездить, приветствуется знание города и сдача экзаменов, для понимания Вашего уровня как водителя. Наличие лицензии для перевозки пассажиров обязательно. Так же у Вас не должно быть серьезных правонарушений, связанных с угонами, обманом и т.д.

Если всё необходимое у Вас есть, тогда обратим внимание на Ваше авто. Всю необходимую информацию вы сможете узнать, обратившись непосредственно к нашим менеджерам.