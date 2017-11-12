Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет жителей Кемерова

Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Кемерово, чтобы поздравить жителей города. В этом году генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза» по России стали государственные лотереи («Русское лото»). Дед Мороз будет участвовать в городских гуляниях, исполнять заветные желания кемеровчан, наведается в гости к лотерейным призерам.

В Кемерове лотерейные победы случаются часто. По статистике, за прошедшие два года лотереи принесли выигрыши от 100 000 рублей 87 жителям Кемеровской области, 16 из них стали миллионерами. В частности, «Русское лото» подарило кемеровчанам 30 крупных выигрышей, 7 из них превышают 1 000 000 рублей.

Игорь Четвергов* из Киселевска Кемеровской области выиграл в «Русское лото» 1 000 000 рублей. Игорь купил лотерейный билет по совету жены Людмилы.

ТВ-трансляция счастливого 1114-го тиража состоялась 14 февраля, теперь для супругов День влюбленных стал особенным праздником. На выигранную сумму Четверговы сделали ремонт, купили машину, выплатили все кредиты и несколько раз съездили на Горный Алтай – в место своей мечты.

В гостях у Четверговых побывала съемочная группа программы «Счастливое утро». Теперь им стоит ждать с визитом и Деда Мороза.

На днях в 1204-м тираже «Русского лото» случился рекордный для России выигрыш – 506 000 000 рублей! Большие сюрпризы ожидаются и от грандиозного розыгрыша призов на сумму более 1 000 000 000 рублей в ходе тиража «Русского лото», который состоится 1 января 2018 года в прямом эфире федерального телеканала. Эту сумму разыграют полностью! Если никто не выиграет Джекпот, то все деньги будут распределены между всеми победителями беспрецедентного тиража. Выигрышным станет каждый второй билет! Купить билеты на небывалый тираж можно уже сейчас по всей стране и в интернете.

*Фото публикуется с разрешения победителей.

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Справка о компании

Акционерное общество «Торговый Дом «Столото» — крупнейшая российская компания-распространитель государственных лотерей, операторами которых является Акционерное общество «Государственные спортивные лотереи» и Общество с ограниченной ответственностью «Спортлото». Торговая сеть АО «ТД «Столото» насчитывает более 60 000 точек по всей России. Лотерейные продукты, распространяемые АО «ТД «Столото», продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru