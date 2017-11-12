Оборотни — миф или реальность

Многие годы, почти во всех культурах мира, людей пугают присутствием таких мифических созданий, как оборотни. Давай те разберёмся, что сказочная выдумка или реальный случай, который происходил с людьми, и есть ли этому логичное обьяснение.

Вернёмся к самим истокам, в мифологии греков, оборотнями называли колдунов, у которых была ослиная голова и обезьяний хвост. Все подробности на сайте https://kriptozoo.ru/Кto-takoy-oboroten.html. И появлялись эти создания только зимой. Они не были кровожадными, а только пугали людей. Конечно же, реальных подтверждений этому нет. Любой человек мог одеть маску, сделанную из головы мертвого животного и напугать несколько прохожих.

Большая часть людей знакома с другим мифом. Оборотнями называли людей, которые с помощью колдовства и магии могли превращаться в больших волков, и были способны убить или укусить человека. Причины такого превращения, были следующие, либо это была защитная реакция колдунов, на враждебно настроенных людей, либо проклятье, наложенное на человека, который в дальнейшем, при определённых обстоятельствах превращался в волка и не мог себя контролировать.

Первые упоминания о волке-оборотне, были во времена Древней Греции. Легенда гласила о том, как Зевс рассердился, на жестокого царя Ликаона и превратил его в волка, на всю оставшеюся жизнь. От сюда, и берёт своё начало термин «ликантропия».

В средние века, наряду с борьбой против ведьм, инквизиция поощряла боязнь людей к оборотням. И заставляла признаваться в способности перевоплощения из человека в волка, обычных людей, с помощью изощрённых пыток. Инквизицию это устраивало, так как любой неугодный житель мог оказаться обвинён и казнён. Люди много сотен лет боялись нападения оборотней, но реально подтверждения такому никогда не было. А если даже какие-то упоминания очевидцев были, то в реальности этого большие сомнения.

С научной точки зрения, понятие оборотень, скорей всего появилось из-за редких болезней. Которые в то время ни как не лечились, а люди выглядели на половину как животные, из-за густого покрытия волосами и со временем теряли рассудок.