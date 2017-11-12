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Оборотни — миф или реальность

Новости партнеров от 12.11.2017

Многие годы, почти во всех культурах мира, людей пугают присутствием таких мифических созданий, как оборотни. Давай те разберёмся, что сказочная выдумка или реальный случай, который происходил с людьми, и есть ли этому логичное обьяснение.

Вернёмся к самим истокам, в мифологии греков, оборотнями называли колдунов, у которых была ослиная голова и обезьяний хвост. Все подробности на сайте https://kriptozoo.ru/Кto-takoy-oboroten.html. И появлялись эти создания только зимой. Они не были кровожадными, а только пугали людей. Конечно же, реальных подтверждений этому нет. Любой человек мог одеть маску, сделанную из головы мертвого животного и напугать несколько прохожих.

Большая часть людей знакома с другим мифом. Оборотнями называли людей, которые с помощью колдовства и магии могли превращаться в больших волков, и были способны убить или укусить человека. Причины такого превращения, были следующие, либо это была защитная реакция колдунов, на враждебно настроенных людей, либо проклятье, наложенное на человека, который в дальнейшем, при определённых обстоятельствах превращался в волка и не мог себя контролировать.

Первые упоминания о волке-оборотне, были во времена Древней Греции. Легенда гласила о том, как Зевс рассердился, на жестокого царя Ликаона и превратил его в волка, на всю оставшеюся жизнь. От сюда, и берёт своё начало термин «ликантропия».

В средние века, наряду с борьбой против ведьм, инквизиция поощряла боязнь людей к оборотням. И заставляла признаваться в способности перевоплощения из человека в волка, обычных людей, с помощью изощрённых пыток. Инквизицию это устраивало, так как любой неугодный житель мог оказаться обвинён и казнён. Люди много сотен лет боялись нападения оборотней, но реально подтверждения такому никогда не было. А если даже какие-то упоминания очевидцев были, то в реальности этого большие сомнения.

С научной точки зрения, понятие оборотень, скорей всего появилось из-за редких болезней. Которые в то время ни как не лечились, а люди выглядели на половину как животные, из-за густого покрытия волосами и со временем теряли рассудок.

 

 

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