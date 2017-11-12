Как продать квартиру без посредников

Продажа квартиры очень сложный и долгий процесс. Когда Вы пользуетесь помощью агентства недвижимости, это легче, но что делать, если необходимо сэкономить. Так как агентство берёт процент за свои услуги, то по итогу Вы лишаетесь приличной суммы. Можно на этом сэкономить и продать квартиру самостоятельно.

Если Вы решили заняться этим сами, то необходимо собрать достаточно много информации, чтобы минимизировать риски. Воспользуйтесь помощью профессионалов в этой сфере. На сайте http://centerspn.ru/prodat-kvartiru-bez-posrednikov/ Вы сможете ознакомиться с пошаговым планом для безопасной сделки.

Самым первым шагом будет оценка Вашей квартиры. Для того чтобы правильно понять рыночную стоимость квартиры, необходимо уделить время и сравнить цены похожих квартир, продаваемых на различных сайтах. Выберите квартиры, которые расположены в Вашем районе, и с похожей квадратурой. Здесь не мало важно учесть и этажность дома, так как средние этажи всегда имеют более высокую стоимость, чем первый и последний.

Когда примерная цена высчитана, необходимо прибавить к ней примерно 20%, и можно размещать объявление о продаже. Размещайте на сайтах, где продают квартиры именно собственники. Необходимо выждать некоторое время для того чтобы понять не завысили ли Вы цену, и на оборот. Если звонков по поводу Вашей квартиры будет много, можно цену ещё немного поднять, а если звонков нет, то придётся снизить.

Ещё один момент, когда выставляете квартиру на продажу, необходимо проверить наличие всех необходимых документов. Необходимы следующие документы, паспорта всех собственников, документы подтверждающие право собственности, справка о составе семьи, если есть прописанные дети, необходимо разрешение из органов опеки, на продажу части ребёнка, технические документы на квартиру.

Если необходимо ускорить процесс поиска покупателя, обязательно расскажите о продаже всем соседям, близким и знакомым. Если покупатель нашёлся, заключите с ним предварительный договор и возьмите задаток, это небольшая сумма в пределах 5% от стоимости квартиры.

После этого можно выписываться, и совершить сделку. Сделка купли-продажи проводиться у нотариуса.