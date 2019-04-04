Способы монтажа секции из прутьев

Секции из металлических прутьев с защитным покрытием против ржавчины сегодня получают пристальное внимание как со стороны владельцев частных территории, так и коммерческих. Причина высокого спроса — сочетание характеристик и цены. Одним из преимуществ является простота монтажа и высокая скорость проведения работ. Это позволяет устанавливать надежные ограждения даже в условиях ограниченного времени. Кроме того, монтаж секций не требует обязательного возведения монолитного фундамента — достаточно забетонировать опоры, а иногда можно обойтись и без этого. Секции — верное решение при установке ограждения в скалистом грунте и в северных регионах при минусовой температуре. Эффективный секционный забор из сетки тут http://orenburg.properimetr.ru

Подготовка территории

Монтаж секционного забора предполагает предварительную подготовку территорию. Для этого на участке убирается растительность и мусор, корчуютсч корни деревьев и кустарников. При необходимости участок можно выровнять. Критическими перепадами по высоте считаются значения в 25 см на 1 м. В этом случае без помощи монтажников с опытом не обойтись.

Кроме уборки и выравнивания территории нужно выполнить разметку. Для этого точно определяются места установки опорных стоек, к которым будут крепиться секции. В отмеченных местах копаются ямы глубиною до 100 см. Для этого используют обычную лопату или, что удобнее, ручной бур.

Установка забора последовательным способом

Последовательный способ предполагает одновременную установку секций и опор. Для этого после расчистки и разметки территории берут одну секцию, кладут на землю и с двух сторон к ней с помощью скоб или хомутов крепят опорные столбы. Полученную секцию на двух столбах устанавливают в ямы и укрепляют гравия, песка и щебня. Далее к одному из столбов установленной конструкции крепят новую секцию, после чего к ее второй стороне крепят новый опорный столб, устанавливая его в яму. После уплотнения — снова секция, потом опора и т.д.

Установка раздельным способом

Этот вид монтажа состоит из двух этапов. После подготовки ям в них устанавливаются опорные столбы. При этом важно следить, чтобы стояли они строго вертикально. Любые неточности между столбами или их неровное расположение приведет к невозможности установки секции. После того, как все столбы установлены и надежно зафиксированы в грунте бетонированием или уплотнением к ним крепят секции. Для этого также используют скобы или хомуты.

Монтаж секционного забора простой, а результат высокий не зависимо от способа. Возводим заборы без напряга!